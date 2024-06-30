MSB duyurdu: Uzman erbaş temini başvuruları bugün sona erecek
MSB, 2. Dönem Uzman Erbaş Temini başvurularının bugün sona ereceğini hatırlattı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı için 2024 yılı 2. Dönem Uzman Erbaş Temini başvurularının bugün sona ereceğini duyurdu.
Başvurusunu henüz tamamlamamış adaylar, saat 23.59'a kadar "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinden başvuru yapabilecekler.
Ayrıca, MSB mobil uygulaması üzerinden de başvuruların takip edilebileceği bildirildi.