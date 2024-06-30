Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilmesi sonrası kontrol altına alındı. Çıkan yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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Muğla'nın Milas ilçesi Güzelçamlar Mahallesi Kazıklı Pamukdüzü mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 5 helikopter, 14 arazöz, 2 iş makinesi ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Dün de İzmir'in ilçelerinde başlayan orman yangınları gece boyu sürmüş, yangınlar sabah saatlerinde kontrol alınabilmişti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara ilişkin gözaltıların olduğunu bildirmişti.

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Kaynak: AA

Etiketler
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