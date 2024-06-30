TBMM'de bu hafta... Meclis'in gündeminde neler var?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Temmuz olan ara verme tarihini ileri bir tarihe erteledi. 1 Ağustos'a kadar çalışması planlanan Meclis'in bu haftaki gündemi yoğun.

TBMM'nin bu hafta yoğun gündemi bulunuyor. Genel Kurul'da bu hafta ulaştırma alanında düzenlemeler öngören Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşülmesine başlanacak.

Önörülen düzenlemeye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, deniz ve içsular ulaşımını geliştirmek ve serbest, adil, sürdürülebilir bir rekabet ortamı sağlamak amacıyla sınırlı olmak üzere ve özel kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamelerde aksine hüküm bulunmadıkça liman, iskele ve kıyı yapılarında gemilere verilen hizmetlere ilişkin gerektiğinde taban ve tavan ücretlerini tespit etmek ve uygulamasını denetlemekle yetkili olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, özel kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamelerde aksine hüküm bulunmadıkça deniz yetki alanlarında, suyollarında ve içsularda kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinin ücretleri ile liman idari sınırlarında demirleyen gemilerin demirleme ücretlerini ve bu ücretlerin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar ile muafiyetleri belirleyecek.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU'NDA DÜZENLEMELER İÇEREN TEKLİF

TBMM'de bu hafta komisyonların gündemi de yoğun olacak. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda düzenlemeler içeren Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Teklifinin görüşmelerine çarşamba günü Milli Eğitim, Kültür, Gençlik, ve Spor Komisyonu'nda başlanacak.

Kanun Teklifi’ne göre, eğitim fakültelerinden mezun ve KPSS’de başarılı olmak öğretmen ataması için yeterli olmayacak. Aday öğretmenler, kurulacak Milli Eğitim Akademisi’nde başarılı olursa sözleşmeli öğretmen olarak atanabilecek. Müfettişlerce yetersiz bulunan kadrolu öğretmenler ile yönetici adayları akademide eğitime alınacak. Eğitimde başarısız olan öğretmenler, başka kadrolara atanacak. Öğretmenlere karşı işlenen "kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında" cezalar "yarı oranında" artırılacak. Öğrenciler ve okulla ilgili ses ve görüntüleri paylaşan öğretmen ve yöneticilere kınama cezası verilecek.

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen kariyer basamakları ile ilgili hüküm teklifte yeniden düzenlendi. Buna göre, öğretmenlik mesleği; öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağından oluşacak. Öğretmenlerden; öğretmenlikte en az on yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve Akademi tarafından uzman öğretmenlik için düzenlenen eğitimi tamamlayanlara uzman öğretmen ünvanı verilecek.

İLİÇ KOMİSYONU, TMMOB YETKİLİLERİNİ DİNLEYECEK

Erzincan'ın İliç İlçesinde Meydana Gelen Maden Kazasını Araştırma Komisyonu da 2 Temmuz salı günü toplanacak. Toplantıda, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) dinlenecek. Toplantıda TMMOB Maden Mühendisleri Odası, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası ve TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası’ndan yetkililer sunum yapacak.

3 Temmuz çarşamba günü tekrar toplanan komisyonda, Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Okay Aksoy, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Görkem Akıncı, Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Güzin Gülsev Uyar Aksoy ve Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölümü’nden Prof. Dr. Celalettin Şimşek sunum yapacak.

YERLİKAYA, KOMİSYONDA SUNUM YAPACAK

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu da Çarşamba günü bir araya gelecek. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya komisyona sunum yapacak.

CHP VE MHP GRUP TOPLANTISI OLMAYACAK

TBMM'de, salı ve çarşamba günleri de partilerin grup toplantıları yapılacak. Geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli bir sonraki yasama yılına kadar grup toplantısını yapamayacaklarını söylemişti. CHP'nin de bu hafta grup toplantısı olmayacak.

9. YARGI PAKETİ

Öte yandan, bu hafta 9. yargı paketine ilişkin kanun teklifinin de TBMM Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. AKP kulislerinden edinilen bilgiye göre, yargı paketine birkaç madde daha ekleneceği, kamuoyunda tepki yaratan "etki ajanlığı" yerine "casusluk" suçlarıyla ilgili bir düzenleme yer alacağı belirtiliyor. Yapılan çalışmalarda "Türkiye'de devletin güvenliği aleyhine yabancı bir devlet ya da organizasyonun çıkarları veya talimatları" çerçevesinde suç işleyenler ile istihbari faaliyette bulunanların "casuslukla" suçlanması üzerinde duruluyor.

Kaynak: ANKA