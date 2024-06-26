Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi, TBMM'ye sunuldu: Öğretmene yönelik şiddete ağır yaptırımlar geliyor

AKP, Milli Eğitim Akademisi kurulmasını da içeren Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'ni TBMM'ye sundu. Teklifte, öğretmenlere yönelik şiddette cezaların yarı oranında artırılması ve hapis cezasının ertelenmemesi öngörülüyor.

TEKLİFİN ÖNE ÇIKAN NOKTALARI

Milli Eğitim Akademisi Kuruluyor: Teklifin en önemli maddelerinden biri, Milli Eğitim Akademisi'nin kurulması. Bu akademi, öğretmenlerin mesleki gelişimini ve eğitimini sistemli hale getirmeyi amaçlıyor. Akademide öğretmenlere teorik ve uygulamalı dersler verilecek, ayrıca alanında uzman akademisyenlerden de destek alınacak.

Öğretmenlik Eğitimi Değişiyor: Öğretmen adayları, öğretmenlik alanına kaynak teşkil eden bir yükseköğretim programını tamamladıktan sonra Milli Eğitim Akademisi'nde 3 veya 4 dönemlik bir mesleğe hazırlık eğitimi alacaklar. Bu eğitimde, bir öğretmende bulunması gereken bütün yeterlilikler esas alınacak ve teorik ve uygulamalı dersler yoluyla adaylar en iyi şekilde yetiştirilecek.

Öğretmenlere Daha Fazla Hak ve Görev: Teklifte, öğretmenlerin hak ve sorumlulukları ile çalışma esaslarını düzenleyen birçok madde yer alıyor.

Öğretmene Şiddete Karşı Daha Ağır Cezalar: Teklifte, öğretmenlere karşı şiddet olaylarının önlenmesi için bazı düzenlemeler de yer alıyor. Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında öğretmenlere karşı işlenen kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmama suçlarında ilgili maddelere göre verilecek cezalar yarı oranında artırılıyor. Ayrıca, 5237 sayılı TCK 51. maddesinde düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi hükümleri de öğretmenlere karşı işlenen suçlarda uygulanmayacak.

Milli Eğitim Akademisi'nde Öğretmen Adaylarına Ödeme: Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim görecek öğretmen adaylarına her ay 18 bin 650 ek gösterge rakımının memur aylık katsayısı çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılacak.

Kariyer Basamakları Değişiyor: Yeni kanun teklifine göre kariyer sistemi öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere 3 basamaktan oluşacak. Kariyer basamaklarında ilerlemede yazılı sınav ve mesleki çalışmalar kaldırılıyor. Uzman öğretmenlik için en az 10 yıl öğretmen olarak hizmette bulunma, başöğretmenlik için en az 10 yıl uzman öğretmen olarak hizmetin gerçekleştirilmesi, kademe değerlendirilmesinin durdurulması cezasının bulunmaması ve akademi tarafından verilen eğitimin de tamamlanması şartı gerekiyor.

Kanun teklifinde taban maaş uygulamasına ilişkin ise herhangi bir düzenleme yer almıyor.

Kaynak: ANKA