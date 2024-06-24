Ardahan'da doğanın muhteşem eseri: 'Atatürk Silüeti'

Ardahan'ın Damal ilçesinde yer alan Karadağlar'ın eteğinde, havanın açık olduğu günlerde ortaya çıkan doğal bir oluşum olan "Atatürk silüeti" ziyaretçileri büyülüyor.

Ardahan'da doğanın muhteşem eseri: 'Atatürk Silüeti'

Her yıl haziran ayının sonundan temmuz ayının sonuna kadar, belirli saatlerde Karadağlar'ın eteğinde yanındaki tepenin gölgesi, Atatürk'ün profilini andıran bir silüete dönüşüyor. Bu eşsiz doğa olayı, Ardahan'ın Damal ilçesine akın akın turist çekiyor.

Silüetin oluşmasını bekleyen ziyaretçiler, bu anı fotoğraflamak ve videoya kaydetmek için sabırsızlanıyor. Bölgedeki seyir terasında toplanan kalabalık, doğanın bu muhteşem eserine hayranlıkla tanıklık ediyor.

Ardahan'da doğanın muhteşem eseri: 'Atatürk Silüeti' - Resim : 1

Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt, son günlerde havanın açık olması dolayısıyla silüetin görünmeye başladığını söyledi.

İlçeye çoğu kişinin Atatürk silüetini görmek için geldiğini belirten Çamlıyurt, "Şenliklerimiz, 29-30 Haziran'da yapılacak ancak bunun öncesinde de gelenler oluyor çünkü havaların açık olduğu sırada silüet görülüyor." dedi.

Çamlıyurt, günlük 500-600 kişinin bölgeye geldiğini dile getirerek, "Bu durum her geçen gün alana ve bölgemize ilgiyi de arttırıyor. Biz de bunun sevincini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ardahan'da doğanın muhteşem eseri: 'Atatürk Silüeti' - Resim : 2

ATATÜRK SİLÜETİ

Atatürk silüeti, 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Erdoğan Kumru'nun 1975'de çektiği silüet fotoğrafının Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.

Karadağlar'ın eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu, 1995'ten itibaren her yıl temmuz ve haziran aylarında düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile kutlanıyor.

Kaynak: AA

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