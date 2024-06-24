Turistik Tatvan Treni ilk yolculuğuna çıktı

Turistik Doğu Ekspresi ve Turistik Diyarbakır Ekspresi'nden sonra Turistik Tatvan Treni de Ankara-Tatvan arasındaki ilk seferine törenle başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Ankara Tren Garı'ndaki uğurlama törenindeki konuşmasında şunları söyledi:

"Trenler yolcuları kültürlerarası yolculuğa çıkararak bölgede turizmin ve ekonominin kalkınmasına katkı sağlar. İlk seferine uğurlayacağımız Turistik Tatvan Treni de geçtiği güzergahlara bu minvalde katkılar sağlayacaktır."

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ise Türkiye'nin turizmde dünyanın en etkili 5 ülkesinden biri olduğunu belirterek, bu başarının artırılması için ulaşımın önemini vurguladı.

Alpaslan, şu şekilde konuştu:

"Bakanlık olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte Diyarbakır, Tatvan, Çankırı, Karaelmas, Safranbolu ve Zonguldak gibi ürünleri çeşitlendirerek hem iç turizmde hem dış turizmde zenginlik olması açısından dev adımlar atıyoruz."

TURİSTİK TREN BÖLGENİN TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAK

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın da trenlerin "turizm elçisi" olarak misyon üstlendiğini kaydetti.

Turistik Doğu Ekspresi'nin dünyanın en güzel rotalarından biri olduğunu belirten Yalçın, rotanın ülkenin tanıtımına katkı sağladığını, diğer turistik trenlerle Turistik Tatvan Treni'nin de benzer bir misyon üstleneceğini söyledi.

Kaynak: AA