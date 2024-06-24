Turistik Tatvan Treni ilk yolculuğuna çıktı

Ankara-Tatvan seferini gerçekleştirecek olan Turistik Tatvan Treni, törenle ilk seferine başladı.

Son Güncelleme:
Turistik Tatvan Treni ilk yolculuğuna çıktı

Turistik Doğu Ekspresi ve Turistik Diyarbakır Ekspresi'nden sonra Turistik Tatvan Treni de Ankara-Tatvan arasındaki ilk seferine törenle başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Ankara Tren Garı'ndaki uğurlama törenindeki konuşmasında şunları söyledi:

"Trenler yolcuları kültürlerarası yolculuğa çıkararak bölgede turizmin ve ekonominin kalkınmasına katkı sağlar. İlk seferine uğurlayacağımız Turistik Tatvan Treni de geçtiği güzergahlara bu minvalde katkılar sağlayacaktır."

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ise Türkiye'nin turizmde dünyanın en etkili 5 ülkesinden biri olduğunu belirterek, bu başarının artırılması için ulaşımın önemini vurguladı.

Alpaslan, şu şekilde konuştu:

"Bakanlık olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte Diyarbakır, Tatvan, Çankırı, Karaelmas, Safranbolu ve Zonguldak gibi ürünleri çeşitlendirerek hem iç turizmde hem dış turizmde zenginlik olması açısından dev adımlar atıyoruz."

TURİSTİK TREN BÖLGENİN TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAK

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın da trenlerin "turizm elçisi" olarak misyon üstlendiğini kaydetti.

Turistik Doğu Ekspresi'nin dünyanın en güzel rotalarından biri olduğunu belirten Yalçın, rotanın ülkenin tanıtımına katkı sağladığını, diğer turistik trenlerle Turistik Tatvan Treni'nin de benzer bir misyon üstleneceğini söyledi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Kanal D, ATV, SHOW TV, NOW TV gibi kanalların yeni dizileri duyuruldu Kanal D, ATV, SHOW TV, NOW TV gibi kanalların yeni dizileri duyuruldu
Diyarbakır-Mardin yangınının bilançosu ağır oldu Diyarbakır-Mardin yangınının bilançosu ağır oldu
MSB'den bedelli askerlik ücreti artışı uyarısı: Son güne dikkat MSB'den bedelli askerlik ücreti artışı uyarısı
Sokak usulü mısır yapmanın sırrı; Çok daha lezzetli olmasını sağlıyor Sokak usulü mısır yapmanın sırrı; Çok daha lezzetli olmasını sağlıyor
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 7 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Peruğu başına dert oldu! Kobra Murat konserlerini iptal etti Peruğu başına dert oldu! Kobra Murat konserlerini iptal etti
ATM'den para çekme limiti değişti: 15 banka, yeni rakamı açıkladı ATM'den para çekme limiti değişti
Bursa'da skandal: İYİ Partili başkan “lezbiyenler mesken tuttu” diyerek kadınlar plajını kapattı İYİ Partili başkan “lezbiyenler mesken tuttu” diyerek kadınlar plajını kapattı
Konya'da 8 erkek, genç kadına şantajla cinsel saldırıda bulundu Konya'da 8 erkek, genç kadına şantajla cinsel saldırıda bulundu