Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını, karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü. Yangında 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.
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Antalya'nın Serik ilçesi Bilginler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 8 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 3 su tankeriyle ile müdahale ettiği alevler, büyümeden söndürüldü.
Yangında 5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Kaynak: AA
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