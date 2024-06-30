Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesi Bilginler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 8 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 3 su tankeriyle ile müdahale ettiği alevler, büyümeden söndürüldü.

Yangında 5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Kaynak: AA