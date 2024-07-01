Çevre Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı’nın arazisine göz dikti: 120 bin metrekarelik yeşil alan ranta açılmaya çalışılıyor!

Ankara’nın yeşil kalan son alanlarından biri olan Çiğdem Mahallesi’nde bulunan Dışişleri Bakanlığı arazisi rant uğruna imara açılmaya çalışılıyor.

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre; “Yeşilime Dokunma Platformu” adıyla bir araya gelen Çiğdem Mahallesi sakinleri yeşil alanın korunması için eylem yaptı. Vatandaşlar, “Betona Hayır, Yeşile Evet”, “Küresel Düşün, Yerel Hareket Et”, “Ankara Ankara Güzel Ankara, Yeşili Giderse Olur Kapkara” pankartları açtı.

İMAR PLANI ASKIDA

Platform adına yapılan açıklamada, “120 bin metrekare olan alan önce Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle özelleştirme kapsamına alındı. Şimdi de alana Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan imar planı askıya çıkarıldı. Büyük bir bölümü 30-40 yıllık sedir, badem ve karaçam ağaçlarıyla kaplı olan alanda canlı popülasyonu ile tam bir habitat oluştu. Şimdi bu plan uygulanırsa hepsi yok olacak” denildi.

Ankara’nın en işlek ana arterleri üzerinde bulunan arazideki yapılaşma ile kent içi ulaşımın olumsuz etkileneceği, egzoz ve gürültü kirliliğinin de artacağı vurgulandı. Mahalle sakinleri, imar planının iptalini ve arazinin yeşil kalmasını istediler. Eylem yapan mahalle sakinleri planın iptali için imza kampanyası da başlattı.