Bursa'da acı kaza! Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bursa’da bisiklet süren 10 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Bursa'da acı kaza! Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bursa’nın İznik ilçesi Yeni Çevre Yolu Sansarak kavşağında, sürücü hızla ilerlerken yol kenarında bisikletiyle ilerleyen, 10 yaşındaki Kadir Ateş’e çarptı.

Kazanın etkisiyle küçük çocuk metrelerce savrulurken, kazayı görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Ateş’i hemen hastaneye sevk etti.

Doktorların tüm müdahalesine rağmen küçük çocuk hayatını kaybederken, jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA

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Bursa Trafik kazası
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