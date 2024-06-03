Ünlü yazar Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı

Ankara merkezli 21 ilde gerçekleştirilen kripto para dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan ünlü yazar Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı.

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Ünlü yazar Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı

'Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç' vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği iddia edilen şahıslara yönelik düzenlenen 'Sibergöz-42' operasyonları kapsamında gözaltına alınan yazar Aşkım Kapışmak, serbest bırakıldı.

"TÜM HAYATIMI KİTAPLAR VE MOTİVASYON KONUŞMALARINDAN KAZANMAKTAYIM"

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kapışmak, sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

Kapışmak, açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Siber Göz-42 operasyonu kapsamında hakkımda yapılan gözaltı işlemi sonrasında bugün adli kontrolle serbest bırakılmış bulunmaktayım.

Daha önce 31.05.2024 tarihinde yapmış olduğum kamuoyu duyurusunda da belirttiğim üzere; hayatım boyunca hiçbir suç ve organizasyonu içerisinde yer almadığım gibi tüm hayatımı yazdığım kitaplar ve motivasyon konuşmalarından kazanmaktayım.

Söz konusu gözaltı işleminin sebebi de medyada yer aldığı ve kamuoyunun da böylece malumu olduğu üzere; yıllar önce sadece tek bir kez motivasyon konuşmacısı olarak katıldığım sayısız şirketten bir tanesinin, bilmemin mümkün olmadığı, faaliyetlerinden ibarettir.

Türk adaletine olan sonsuz inancımla, tekrardan ilgi ve desteğiniz için teşekkür eder, en kısa zamanda görüşmek dileğiyle selamlarımı iletirim."

Ünlü yazar Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı - Resim : 1

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