Anaokulunda baygınlık geçiren çocuk hayatını kaybetti

Sivas'ta rahatsızlanarak baygınlık geçiren 6 yaşındaki anaokulu öğrencisi çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Sivas'ta eğitim gördüğü anaokulunda fenalaşan 6 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kılavuz Mahallesi'ndeki Şehit Nuri Yazanel Anaokulu öğrencisi Asel S. henüz bilinmeyen nedenle bir anda bayılarak yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Okulda yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırılan Asel S, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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