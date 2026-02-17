Ünlü Şarkıcı Edis Hakkında Yakalama Kararı
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan ünlü şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'Kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'Fuhşa teşvik ve aracılık etme' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçları kapsamında 25 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.
EDİS HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan ünlü şarkıcı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
KİMLER GÖZALTINDA?
- Murat Dalkılıç
- Kaan Tangöze
- İsmail Hacıoğlu
- Adem Kılıçcı
- Furkan Koçan
- Hakan Tunçelli
- Murat Cevahiroğlu
- Barış Talay
- Hakan Kakız
- Kemal Doğulu
- Murat Öztürk
- Alihan Taşkın
- Tolga Sezgin
- Ramazan Bayar
- Aygün Aydın
- Buse Görkem Narcı
Kaynak: DHA
