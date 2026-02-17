Ünlü Şarkıcı Edis Hakkında Yakalama Kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'Kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'Fuhşa teşvik ve aracılık etme' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçları kapsamında 25 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.

EDİS HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan ünlü şarkıcı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

KİMLER GÖZALTINDA?

Murat Dalkılıç

Kaan Tangöze

İsmail Hacıoğlu

Adem Kılıçcı

Furkan Koçan

Hakan Tunçelli

Murat Cevahiroğlu

Barış Talay

Hakan Kakız

Kemal Doğulu

Murat Öztürk

Alihan Taşkın

Tolga Sezgin

Ramazan Bayar

Aygün Aydın

Buse Görkem Narcı

Kaynak: DHA