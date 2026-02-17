Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten MHP Lideri Bahçeli'ye Teşekkür

Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP'nin bugünkü grup toplantısında kendisine yönelik mesajları nedeniyle MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, partisinin grup toplantısında desteği nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, "Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında şahsıma yönelik ifade ettiği destek ve temennileri için teşekkür ediyorum" dedi.

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında şahsıma yönelik ifade ettiği destek ve temennileri için teşekkür ediyorum. Adalet hizmeti, milletimize karşı taşıdığımız ortak bir sorumluluktur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin saygınlığına ve hukuk devletinin temel ilkelerine bağlı kalarak görevimizi ifa edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin adalet beklentisini daha da güçlendirmek için azim ve kararlılıkla çalışacağız."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Akın Gürlek'in yemin töreni sırasında CHP'nin tepkisini sert sözlerle eleştirerek, "Oraya buraya sataşmak bir siyasetçiye yakışıyor mu, CHP'nin siyasi çizgisiyle bağdaşıyor mu? İstanbul'daki tezgahınız bozuldu tepkiniz buna mı dayalı? Nesiniz, kimsiniz? Haddinizi bilin" ifadelerini kullanmıştı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'e tam desteklerini açıklayan Bahçeli, "Ayrı ayrı tebrik ediyor. Tam desteğimizle birlikte başarılar diliyorum" demişti.

