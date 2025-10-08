Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu! 19 İsim Hakkında Soruşturma Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında sanat ve televizyon dünyasından tanınmış isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçundan soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçuna ilişkin yürütülen çalışma kapsamında aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

KAN ÖRNEĞİ ALINACAK

Soruşturma çerçevesinde çok sayıda ünlü isim, ifadelerinin alınması ve kan örneklerinin verilmesi için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Yetkililer, şüpheliler hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığını, ifade ve örnek alma işlemlerinin ardından serbest bırakılacaklarını bildirdi.

Soruşturma başlatılan isimler şöyle:

- Dilan Polat

- Engin Polat

- İrem Derici

- Kubilay Aka

- Kaan Yıldırım

- Hadise Açıkgöz

- Berrak Tüzünataç

- Duygu Özaslan Mutaf

- Demet Evgar Babataş

- Zeynep Meriç Aral Keskin

- Özge Özpirinçci

- Mert Yazıcıoğlu

- Feyza Altun

- Derin Talu

- Deren Talu

- Ziynet Sali

- Birce Akalay

- Metin Akgülder

- Ceren Moray Orcan

Kaynak: İHA

