Ünlü İsimlerden İmamoğlu Tepkisi! Paylaşımlar Art Arda Geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından ünlülerden peş peşe destek paylaşımı geldi. Duman, Mor ve Ötesi, Ceylan Ertem, Hayko Cepkin, Seren Serengil gibi ünlü isimlerden gözaltı kararına tepkiler yükseldi. İşte ünlülerin İmamoğlu'na destek paylaşımları...

Son Güncelleme:
Ünlü İsimlerden İmamoğlu Tepkisi! Paylaşımlar Art Arda Geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında 19 Mart'ta sabah saatlerinden evinden gözaltına alınmıştı.

Diplomasının iptali ve gözaltına alınmasının ardından Duman, Mor ve Ötesi, Ceylan Ertem, Hayko Cepkin, Seren Serengil gibi ünlü isimlerden karara tepkiler yükseldi. İşte ünlü isimlerden İmamoğlu'nun gözaltı kararına tepkiler:

DUMAN

Ünlü İsimlerden İmamoğlu Tepkisi! Paylaşımlar Art Arda Geldi - Resim : 1

MOR VE ÖTESİ

Ünlü İsimlerden İmamoğlu Tepkisi! Paylaşımlar Art Arda Geldi - Resim : 2

HAYKO CEPKİN

Ünlü İsimlerden İmamoğlu Tepkisi! Paylaşımlar Art Arda Geldi - Resim : 3

NAZAN ÖNCEL

REDD

Ünlü İsimlerden İmamoğlu Tepkisi! Paylaşımlar Art Arda Geldi - Resim : 4

MELİKE ŞAHİN

Ünlü İsimlerden İmamoğlu Tepkisi! Paylaşımlar Art Arda Geldi - Resim : 5

CEMAL CAN SEVEN

Ünlü İsimlerden İmamoğlu Tepkisi! Paylaşımlar Art Arda Geldi - Resim : 6

ALİZADE

Ünlü İsimlerden İmamoğlu Tepkisi! Paylaşımlar Art Arda Geldi - Resim : 7

ASLI KIZMAZ

Ünlü İsimlerden İmamoğlu Tepkisi! Paylaşımlar Art Arda Geldi - Resim : 8

SERTAB ERENER

Ünlü İsimlerden İmamoğlu Tepkisi! Paylaşımlar Art Arda Geldi - Resim : 9

DİDEM SOYDAN

Ünlü İsimlerden İmamoğlu Tepkisi! Paylaşımlar Art Arda Geldi - Resim : 10

PELİN AKİL

Ünlü İsimlerden İmamoğlu Tepkisi! Paylaşımlar Art Arda Geldi - Resim : 11

CEYLAN ERTEM

Şarkı değil dua

Sözleri: Gelir zamanı dağları yerinden oynatmamızın Gelir zamanı sevgisizliği sarsmamızın Gelir zamanı şehri aşka boyamamızın Gelir zamanı korkaklar gibi kaçışmanızın!

CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU

Ünlü İsimlerden İmamoğlu Tepkisi! Paylaşımlar Art Arda Geldi - Resim : 12

Sanatçılar İmamoğlu'na Destek İçin İBB BinasındaSanatçılar İmamoğlu'na Destek İçin İBB BinasındaGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ekrem İmamoğlu İBB Hayko Cepkin Mor ve Ötesi
Son Güncelleme:
Google'da Bir Devir Sona Eriyor! Google Asistan Kapanıyor, Yerine Bakın Ne Geçecek Google'da Bir Devir Sona Eriyor! Google Asistan Kapanıyor, Yerine Bakın Ne Geçecek
Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir?
Trump'ın Özel Temsilcisi Putin'i Öve Öve Bitiremedi Trump'ın Özel Temsilcisi Putin'i Öve Öve Bitiremedi
Özel İmamoğlu'na Destek İçin Çağlayan'a Gidiyor: 'Saraçhane Size Emanet' Özel İmamoğlu'na Destek İçin Çağlayan'a Gidiyor
ÇOK OKUNANLAR
İYİ Parti Lideri Dervişoğlu Çağlayan Adliyesi'nde İYİ Parti Lideri Dervişoğlu Çağlayan Adliyesi'nde
Fenerbahçe'nin Kritik Maçının Bileti Ücretsiz Oldu Fenerbahçe'nin Kritik Maçının Bileti Ücretsiz Oldu
Bu Nasıl Vicdansızlık! Yavru Köpekleri Ezdi, Arkasına Bile Bakmadı Bu Nasıl Vicdansızlık! Yavru Köpekleri Ezdi, Arkasına Bile Bakmadı
Öldürüp Yakmaya Çalışmışlardı: Vahşetin Sır Perdesi Aralandı! Yaşlı Kadının Katil Zanlısı Aileden Çıktı Öldürüp Yakmaya Çalışmışlardı: Vahşetin Sır Perdesi Aralandı!
Sakarya'da Trajik Ölüm... Yıktırdığı Binanın Altında Kaldı Sakarya'da Trajik Ölüm... Yıktırdığı Binanın Altında Kaldı