Ünlü İsimlerden İmamoğlu Tepkisi! Paylaşımlar Art Arda Geldi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından ünlülerden peş peşe destek paylaşımı geldi. Duman, Mor ve Ötesi, Ceylan Ertem, Hayko Cepkin, Seren Serengil gibi ünlü isimlerden gözaltı kararına tepkiler yükseldi. İşte ünlülerin İmamoğlu'na destek paylaşımları...
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında 19 Mart'ta sabah saatlerinden evinden gözaltına alınmıştı.
Diplomasının iptali ve gözaltına alınmasının ardından Duman, Mor ve Ötesi, Ceylan Ertem, Hayko Cepkin, Seren Serengil gibi ünlü isimlerden karara tepkiler yükseldi. İşte ünlü isimlerden İmamoğlu'nun gözaltı kararına tepkiler:
DUMAN
MOR VE ÖTESİ
Demokrasi, adalet ve özgürlüğe inanan herkes gibi biz de İstanbul'umuzun seçilmiş belediye başkanının hemen bu gece işinin başına dönmesini bekliyoruz çünkü ⬇️ https://t.co/wPZyoSODtx— mor ve ötesi (@mvoofficial) March 22, 2025
HAYKO CEPKİN
NAZAN ÖNCEL
Yarınlarını yapmak isteyen gençliğe her türlü güvenmek lazım. Ne öğretmenler, ne doktor, mühendis, ne başkanlar çıkacak onlardan kim bilir. Büyüklere düşen çocuklarının yanında olmaktır. İnsan çocuklarından korkar mı korkmaz elinden tutar. pic.twitter.com/ZlRUbIDyCJ— Nazan Öncel (@nazan_oncel) March 22, 2025
REDD
MELİKE ŞAHİN
CEMAL CAN SEVEN
ALİZADE
ASLI KIZMAZ
SERTAB ERENER
DİDEM SOYDAN
PELİN AKİL
CEYLAN ERTEM
Şarkı değil dua
Sözleri: Gelir zamanı dağları yerinden oynatmamızın Gelir zamanı sevgisizliği sarsmamızın Gelir zamanı şehri aşka boyamamızın Gelir zamanı korkaklar gibi kaçışmanızın!
Şarkı değil dua pic.twitter.com/0Odl1aUDtR— ceylan ertem (@ceylan_peace) March 22, 2025
CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU
Kaynak: Haber Merkezi