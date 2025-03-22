Ünlü İsimlerden İmamoğlu Tepkisi! Paylaşımlar Art Arda Geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında 19 Mart'ta sabah saatlerinden evinden gözaltına alınmıştı.

Diplomasının iptali ve gözaltına alınmasının ardından Duman, Mor ve Ötesi, Ceylan Ertem, Hayko Cepkin, Seren Serengil gibi ünlü isimlerden karara tepkiler yükseldi. İşte ünlü isimlerden İmamoğlu'nun gözaltı kararına tepkiler:

DUMAN

MOR VE ÖTESİ

Demokrasi, adalet ve özgürlüğe inanan herkes gibi biz de İstanbul'umuzun seçilmiş belediye başkanının hemen bu gece işinin başına dönmesini bekliyoruz çünkü ⬇️ https://t.co/wPZyoSODtx — mor ve ötesi (@mvoofficial) March 22, 2025

HAYKO CEPKİN

NAZAN ÖNCEL

Yarınlarını yapmak isteyen gençliğe her türlü güvenmek lazım. Ne öğretmenler, ne doktor, mühendis, ne başkanlar çıkacak onlardan kim bilir. Büyüklere düşen çocuklarının yanında olmaktır. İnsan çocuklarından korkar mı korkmaz elinden tutar. pic.twitter.com/ZlRUbIDyCJ — Nazan Öncel (@nazan_oncel) March 22, 2025

REDD

MELİKE ŞAHİN

CEMAL CAN SEVEN

ALİZADE

ASLI KIZMAZ

SERTAB ERENER

DİDEM SOYDAN

PELİN AKİL

CEYLAN ERTEM

Şarkı değil dua

Sözleri: Gelir zamanı dağları yerinden oynatmamızın Gelir zamanı sevgisizliği sarsmamızın Gelir zamanı şehri aşka boyamamızın Gelir zamanı korkaklar gibi kaçışmanızın!

Şarkı değil dua pic.twitter.com/0Odl1aUDtR — ceylan ertem 🩵 (@ceylan_peace) March 22, 2025

CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi