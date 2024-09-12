Ünlü İsimler İsyan Etti: Canilerle Aynı Havayı Solumak İstemiyorum!
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Narin'in ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğarken, ünlü isimlerden de tepki geldi.
8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Narin'in ölümüne ilişkin ünlü isimlerden tepkiler gelmeye devam ediyor.
'BU CANİLERLE AYNI HAVAYI SOLUMAK İSTEMİYORUM'
Marka yüzü olduğu L’Oréal Paris Elseve’in önceki gün düzenlediği basın lansmanında muhabirlerle bir araya gelen oyuncu Pınar Deniz, Narin’le ilgili soruya şöyle yanıt verdi:
“Keşke bunları hiç yaşamasak. Söyleyecek çok cümlem var ama konuşursam sakin kalamayacağım. Çok üzgün ve öfkeliyim. Bu cani varlıklarla aynı havayı solumak istemiyorum. Umarım adalet
yerini bulur."
'TOPLUMSAL ÇÜRÜME'
Harbiye Açıkhava’da önceki akşam sahne alan şarkıcı Emir Can İğrek ise "Bir haftadır gördüklerimiz, duyduklarımız korkunç. Cinayet zaten korkunç. Ama daha korkunç bir şey var; bu cinayetin bir topluluk tarafından kolektif şekilde saklanması. Asıl toplumsal çürüme dediğimiz şey bu" dedi.
Önceki akşam Rumeli Hisarı’nda görüntülenen Sinan Akçıl ise çok üzgün olduğunu söyleyerek, “Narin olayı hepimizi derinden yaraladı. Ben bu katliamın aile içinde yapıldığını düşünüyorum” dedi. Akçıl, sözlerini şöyle sürdürdü: