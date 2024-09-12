MSB'den Teğmenlere İlişkin Yeni Açıklama: Sorumluluğu Olana İşlem Yapılacak

Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yemini Türkiye gündeminde tartışma konusu olmaya devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi. MSB’nin açıklamasında, “İncelemelerimiz sürüyor. TSK olaylara disiplin gözüyle bakıyor” denildi.

Bakanlık yetkilileri, Kara Harp Okulu’nda mezun olan teğmenlerin sosyal medyaya yansıyan mezuniyet görüntüleri ile ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtti. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) olaya disiplin anlayışı içinde yaklaştığına ve işlemleri hukuk/mevzuat çerçevesinde yerine getirdiğine dikkat çekildi.

'GEREKEN İŞLEMLER YAPILACAK'

MSB’nin açıklamasının ilgili bölümünde şunlar kaydedildi:

"TSK olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakıyor ve işlemleri de hukuk/mevzuat çerçevesinde yerine getiriyor. Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntüler ile ilgili başlatılan inceleme devam etmektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bahse konu olay her yönüyle büyük bir titizlik ve hassasiyetle araştırılmakta ve incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır"