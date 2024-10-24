Ünlü İsimler Ankara'daki Terör Saldırısına Karşı Tek Ses

Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) tesislerine dün düzenlenen terör saldırısında 5 vatandaş şehit oldu, 22 vatandaş ise yaralandı.

Saldırının terör örgütü PKK tarafından yapıldığı açıklanırken, tüm Türkiye tek ses halinde terörü lanetledi. Ünlü isimler de yaptıkları açıklamalarda öfkelerini dile getirdi.

İşte, Ankara’da meydana gelen terör saldırısına ünlü isimlerin tepkileri:

ATA DEMİRER: Ankara TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

EBRU YAŞAR: Ankara'da meydana gelen terör saldırısında şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Terörü lanetliyoruz.

YILMAZ ERDOĞAN: Ankara TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

FERHAT GÖÇER: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin Ankara tesislerine yapılan alçak terör saldırısını lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun.

ŞAHAN GÖKBAKAR: Hain terör saldırısını lanetliyorum. Allah, şehitlerimize rahmet eylesin. Ne mutlu Türk'üm diyene.

SÜHA UYGUR: Teröre lanet olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

BEHZAT UYGUR: Ankara TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

SİNEM KOBAL: Başımız sağ olsun. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum.

EZGİ MOLA: Teröre lanet olsun. Yapanlar yok olsun. Kaybettiğimiz kişilere rahmet, yakınlarına sabır dilerim.

İBRAHİM TATLISES: Terörü lanetliyorum.

DEFNE SAMYELİ: Canım ülkem, kim bilir yine hangi senaryoya seyirciyiz...Hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet, hepimize baş sağlığı diliyorum.

BERK OKTAY: Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Terör örgütü ve destekçilerine lanet olsun. Başımız sağ olsun.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY: Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun. Ailelerine sabırların en büyüğünü, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun.

NEBAHAT ÇEHRE: Teröre lanet olsun.

HADİSE: Teröre lanet olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

MUSTAFA SANDAL: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik hain terör saldırısındaki şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dilerim. Yaralılara acil şifalar.

HAFSANUR SANCAKTUTAN: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının derin üzüntüsünü içerisindeyiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

BÜLENT ERSOY: Terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

KEREM BÜRSİN: Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Teröre lanet olsun.

MİNE TUGAY: Başın sağ olsun Türkiye. Ankara TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısını lanetliyoruz. Saldırıda şehit olan yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar, milletimize başsağlığı diliyoruz