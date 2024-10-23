Yerlikaya Acı Haberi Duyurdu: Şehit ve Yaralı Sayısı Yükseldi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısının ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralıları ziyaret etti. Yerlikaya, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya şehit sayısının 5'e, yaralı sayısının 22'ye yükseldiğini açıkladı. Yerlikaya, "Hangi terör örgütünün yaptığını açıklayacağız. Savunma Bakanı'nın konuşmasını dinledim. büyük ihtimalle PKK ama kimlik tespitlerini, diğer delillerin netleşmesiyle bunları paylaşacağız" dedi.