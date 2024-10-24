Sosyal Medyaya Erişim Sorunu Çözüldü mü?

TUSAŞ'a yönelik terör saldırının ardından olayla ilgili haberler için yayın yasağı getirildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "teyit edilmemiş bilgilere karşı" uyarıda bulundu.

Yayın yasağı kararının ardından sosyal medya platformlarına da erişim sorunu yaşandı. X (Twitter), Instagram ve YouTube gibi sosyal medya platformlarında saatlerce süren erişim sorunu sabah saat 09.30 sularında çözülmeye başlandı. Kullanıcılar platformlara erişebildiklerini duyurdu.