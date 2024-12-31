Ünlü Fenomen 40 Altınlı Pastayı Duydu, Dedektörle Pastaneye Geldi! Fark Edilince Dışarı Atıldı

Esenyurt’ta bir pastane yılbaşı nedeniyle müşterilerine bir sürpriz hazırladı. Sosyal medyada 'Tokatçı Berber' olarak tanınan fenomen Mehmet Bayraktar, bazı pastaların içine 40 çeyrek altın yerleştireceğini duyunca elinle dedektörle pastaneye geldi.

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Esenyurt’ta Fatih Mahallesi Pazaryolu Caddesi'nde pastane işletmecisi Celal Koç, yeni yıl sebebiyle bazı pastaların içine 40 çeyrek altın yerleştirdi. Bu sürprizi sosyal medya hesabından duyuran Koç’un paylaşımı büyük ilgi topladı.

Ünlü Fenomen 40 Altınlı Pastayı Duydu, Dedektörle Pastaneye Geldi! Fark Edilince Dışarı Atıldı - Resim : 1

ELİNDE DEDEKTÖRLER GELDİ

Müşteriler arasında tanıdık bir isim ise dikkat çekti. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda 'Tokatçı Berber' olarak tanınan Mehmet Bayraktar, elinde dedektör ile pastaneye gitti.

Ünlü Fenomen 40 Altınlı Pastayı Duydu, Dedektörle Pastaneye Geldi! Fark Edilince Dışarı Atıldı - Resim : 2

FARK EDİLİNCE DIŞARI ÇIKARILDI

Pastaların yanına dedektörle yaklaşan Bayraktar, işletmeci tarafından fark edilince yakayı ele verdi. Fenomen berber dükkandan dışarı çıkarıldı, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Ünlü Fenomen 40 Altınlı Pastayı Duydu, Dedektörle Pastaneye Geldi! Fark Edilince Dışarı Atıldı - Resim : 3

Kaynak: DHA

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