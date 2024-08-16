Üniversiteye Devam Edebilmek İçin Böbreğini Satışa Çıkardı!

Gençler ekonomik kriz ve gelecek kaygısı karşısında yaşam mücadelesi verirken, bir üniversite öğrencisi eğitimine devam edebilmek için böbreğini satışa çıkardı. CİMER'e başvuruda bulunan öğrenci, "Sayın Cumhurbaşkanım, borçlarım, faturam, harcamam yemeğim yüzünden böbreğimi satmak istiyorum. Lütfen bu konu hakkında sizden yardım bekliyorum. Sonumun intihar olmasını istemiyorum" dedi.

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Üniversiteye Devam Edebilmek İçin Böbreğini Satışa Çıkardı!

İstanbul’da bulunan İstinye Üniversitesi'ne depremzede kontenjanından giren Yusuf Öztepeli isimli öğrenci, masraflarını karşılayamadığı için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’e de (CİMER) başvuru yaparak böbreğini satışa çıkardı.

Gazeteci Mehmet Yetim’in duyurduğu başvuruda şu ifadeler kullanıldı:

“Merhabalar Sayın Cumhurbaşkanım. 20 yaşında bir genç olarak en son çarem bu kaldı. Eğitimimin devam etmesi için ailemin yükünü hafifletmek için çalışıyorum ama yetmiyor. Borçlarım, faturam, harcamam yemeğim yüzünden böbreğimi satmak istiyorum. Lütfen bu konu hakkında sizden yardım bekliyorum. Sonumun intihar olmasını istemiyorum.”

BirGün’e konuşan Öztepeli şunları aktardı:

“Depremde de yanımızda devlet yoktu. Çok zor günler geçirdik. Depremzede kontenjanından üniversiteye girdim ama ekonomik olarak sıkıntılıdayım. Okul kitaplarını bile alamaz haldeyim. Aldığım bursun yarısı yurda gidiyor. CİMER’e bu başvuruyu yapmak zorunda kaldım. Okulu bırakmamak için bu yola başvurdum.”

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