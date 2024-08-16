Erdoğan’dan 13 Yeni Atama: İşte Rektörü Değişen Üniversiteler

Resmî Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan yeni genelgede, 13 üniversiteye yeni rektör atandığı görüldü. ODTÜ, İTÜ gibi köklü kurumların rektörü değişti.

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Erdoğan’dan 13 Yeni Atama: İşte Rektörü Değişen Üniversiteler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yeni atama kararları duyuruldu. Buna göre, emniyet ve jandarma teşkilatlarında yeni atamalar yapıldı. Bunun yanı sıra 13 üniversiteye yeni rektörler atandı.

ODTÜ, İTÜ gibi üniversitelerin rektörleri değişti. İşte yeni rektörlerin atandığı üniversiteler:

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Adnan Sözen, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Özlenen Özkan, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Hatipler, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Süleyman Özdemir, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Necip Şimşek, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hasan Mandal, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Uğur Ünal, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Kamuran Eronat, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş atandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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ODTÜ Ankara Üniversitesi rektör Resmi Gazete Recep Tayyip Erdoğan
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