Bu Veriler Sadece Bir Yıllık! Üniversiteyi Bırakan Öğrenci Sayısı 48 İlin Nüfusunu Geçti

MEB, İYİ Partili Kavuncu'nun soru önergesine gönderdiği cevapta üniversitelerden ayrılan öğrenci sayısını açıkladı. YÖK Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın verilerine göre, 2023'te 617 bin 250 öğrenci üniversite öğrenimini bıraktı. Bu sayı ise 48 ilin nüfusundan fazla... Kavuncu, bu duruma "Türkiye'de eğitim sistemi nereye gidiyor, nasıl bir plansızlıkla yürütülüyor, veriler ortada" diye tepki gösterdi.

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Bu Veriler Sadece Bir Yıllık! Üniversiteyi Bırakan Öğrenci Sayısı 48 İlin Nüfusunu Geçti

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, 18 Ocak'ta Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle üniversite öğrenimini bırakan öğrencilere dair soru önergesi verdi. Kavuncu'nun soru önergesine bakanlıktan cevap geldi.

Kavuncu, cevabı sosyal medya hesabından paylaştı. Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın verilerine göre, 2023 yılında üniversitelerden ayrılan öğrenci sayısı 617 bin 250. Bu verilere göre, üniversiteyi bırakan öğrencileri sadece bir yıllık sayısı 48 ilin ayrı ayrı nüfuslarını geçmiş oldu.

Kavuncu, paylaşımında 2015-2022 yılları arasında arasında 2.3 milyon öğrencinin üniversiteden ayrıldığını; bu sayısının neredeyse 2 milyonunun ise son beş yılda gerçekleştiğini söyledi. Kavuncu, "Türkiye'de eğitim sistemi nereye gidiyor, nasıl bir plansızlıkla yürütülüyor, veriler ortada" diye tepki gösterdi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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Milli Eğitim Bakanlığı İYİ Parti Buğra Kavuncu
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