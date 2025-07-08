Ümit Özdağ’ın MİT Davasında Beraat Kararı Çıktı

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 26 Şubat 2020'de 27. Dönem Milletvekili olarak görev yaptığı sırada, Meclis'teki basın açıklamasında, "Libya'da görev yapan MİT mensuplarının kimliklerini deşifre ettiği" gerekçesiyle iddianame hazırlanmıştı.

Ümit Özdağ, "Türk ordusu 2 bin kilometre uzaklıkta, Libya'da bir Arap iç savaşına müdahil hale getirilmiş ve halen çatışmaların içindedir" diyerek, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu iki kişinin rütbelerini ve isimlerini açıklayıp, şehit olduklarını söylemişti.

FEZLEKE HAZIRLANMIŞTI

Özdağ hakkında, MİT mensubu olan iki kişinin isimlerini vermesinden dolayı 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 27/2 maddesince re'sen soruşturma başlatılarak fezleke hazırlanmıştı.

BERAAT KARARI

Ankara 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.

Kaynak: DHA