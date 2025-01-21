Ümit Özdağ Tutuklandı, Tek Endişesini Açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında 19 Ocak 2025'te partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatılmış, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan ise soruşturma genişletilmişti.

Ankara'da gözaltına alınan Özdağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilmişti. Emniyetteki işlemleri sonrası Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Özdağ, İstanbul Adliyesi'ne çıkarılmıştı.

TUTUKLANDI

Özdağ, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca ifadesinin alınmasının ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi Özdağ'ın tutuklanmasına karar verdi.

Ümit Özdağ'ın Metris Cezaevine götürüleceği açıklandı.

ÜZERİNE ATILI SUÇLARI KABUL ETMEDİ

Özdağ savcılıkta verdiği ifadesinde, 19 Ocak 2025 tarihinde yaptığı konuşmanın içeriğinde Recep Tayyip Erdoğan’a atfen söylediği sözlerin başbakanlık dönemine ilişkin olduğu gerekçesiyle üzerine atılı suçları kabul etmedi.

İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ: 'KABUL ETMİYORUZ'

Özdağ'ın tutuklanmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki geldi. İmamoğlu, "Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın tutuklanmasını kabul etmiyoruz. Herkes bunun yargıya siyasetin müdahalesi olduğunu biliyor. Bu uygulamaların altında imzası olan akıl elbet millet iradesine yenilecek ve o koltuklardan gidecek. Milletimize sözümüzdür" ifadeleri kullandı.

AVUKATI ARACILIĞIYLA MESAJ GÖNDERDİ: 'TEK ENDİŞEM...'

Ümit Özdağ’ın tutuklanmasının ardından avukatı Sevdagül Tunçer aracılığıyla mesaj gönderdi. Özdağ'ın mesajı şu şekilde:

"Atatürk'ün askeriyim ve Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti kararlılıkla bütün gücümle savunacağım. Bugün gerçekten tutuklama beni yıldıramaz. Mücadeleye hapishanede de devam edeceğim. Tek endişem rahmetli Kaşif Kozinoğlu'na yaptıkları gibi, ona benzer bir suikasta uğramaktır. Türk milletinden ricam Zafer Partisi'ne sahip çıkmasıdır."

Sevdagül Tunçer, açıklamasının devamında şöyle konuştu:

"Zafer Partisi de sahipsiz değil, Türk milleti de Türk vatanı da Türkiye Cumhuriyeti de sahipsiz değil. Önce Mustafa Kemal'in bize emaneti, bize verdiği görev bu devlete sahip çıkmak. Bugün de Genel Başkanımızdan aldığımız görev hepsiyle birlikte Zafer Partisi'ne sahip çıkmak.

Onlar zulümlerinde boğulacaklar, yenilecekler, biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Onlar kaybedecekler, siz kaybedeceksiniz. Bu topraklarda Mustafa Kemaller tükenmez. Biz bir ölür, bin diriliriz, bizi öldürmeden susturamazsınız, yıldıramazsınız. Daha da güçlü mücadele etmeye devam edeceğiz, buradan haykırıyorum."

ÖZDAĞ'IN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM

Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ümit Özdağ tutuklandı! Adalet tutuklandı! Asgari ücretle geçinmek zorunda kalan işçi tutuklandı! Açlık sınırının altında yaşayan emekliler tutuklandı! Sığınmacı ve kaçaklarla vatanını paylaşmak istemeyen vatanseverler tutuklandı! Terörist başı, bebek katili Öcalan serbest kalmasın diyen şehit anaları tutuklandı! Tribünlerde "Ne mutlu Türk'üm diyene" diye bağıran taraftarlar tutuklandı! "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye haykıran milyonlarca Atatürkçü tutuklandı. Beni tutuklayabilirsiniz ama öldürmeden susturamazsınız!"

MEHMET ALİ ŞEHİRLİOĞLU BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLDİ

Özdağ'ın tutuklanmasının ardından Zafer Partisi Başkanlık Divanı, Parti Genel Merkezi'nde toplandı.

Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat, Başkanlık Divanı Toplantısının ardından Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şehirlioğlu'nun Genel Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini bildirdi. Polat, ayrıca Divan Üyesi Musa Ertugan'ın Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildiğini kaydetti.

'26 OCAK'TA İZMİR MİTİNGİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Parti çalışmalarının aralıksız devam edeceğini söyleyen Şehirlioğlu, "Terörist başının muhatap alınmasına karşı çıkmayı sürdüreceğiz. Anayasamızın Türk Milletinin milli bütünlüğüne ve hükmü şahsiyetine zarar verecek bir değişikliğe asla razı olmayacak bununla birlikte uyarıcılık görevimizi ifa etmeye devam edeceğiz. Bu sebeple yarından itibaren çalışmalarımıza aynen devam edecek ve 26 Ocak 2025 tarihinde İzmir mitingimizi hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bundan sonra her bir Zafer Partili birer Ümit Özdağ’dır. Büyük Türk Milleti, yapılan haksızlığı affetmeyecek ve bunun hesabını günü geldiğinde sizden soracaktır" dedi.

ÖZEL: 'ADALET BİR KEZ DAHA KATLEDİLDİ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özdağ'ın tutuklanmasına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Zafer Partisi Genel Başkanı Sn. Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına ilişkin kararla adalet bir seyyar giyotin marifetiyle bir kez daha katledilmiştir. Bir siyasi parti genel başkanını 5 yıl önceki sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek tutuklamak, demokrasinin de yargı bağımsızlığının da katlidir. Genel Başkan tutuklamak darbecilerin işidir. Mevkidaşını hapiste tutmak korkakların işidir. Rakibini tutuklatmak acizlerin işidir. Bu hukuksuz rejimle cesaretle mücadele edecek, ilk sandıkta bu düzeni değiştireceğiz."

CHP'Lİ EMİR: 'BÖYLESİNE BİR GÜNDE SUÇ UYDURULARAK TUTUKLANDI'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de tutuklama kararına "66 canın yitirildiği böylesine bir günde bir genel başkan adeta suç uydurularak tutuklandı. Ümit Özdağ'ın tutuklanma kararı sadece ve sadece AKP'ye kaybettirecektir! Sarayın yargı eli ile korktuğu beğenmediği herkese uzanışına karşı bugün Genel Başkanımız Özgür Özel'in de söylediği gibi hep birlikte hareket edeceğiz. Safları sıkılaştıracak, karanlığı yıkacağız!" ifadeleriyle tepki gösterdi.

DERVİŞOĞLU: 'SARAYI GÖRDÜM, ADALETİ BULAMADIM'

Ümit Özdağ'a destek olmak için sabah saatlerinden itibaren adliyede bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Geldiğim saatten beri Adalet Sarayı'nda dolaşıyorum. Sarayı gördüm, adaleti bulamadım" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ: 'ADALET KAVRAMI DERİNDEN YARALANIYOR'

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabı üzerinden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına tepki göstererek, tutuklamanın demokrasi ilkeleriyle bağdaşmadığını belirtti. Yavaş’ın paylaşımı şu şekilde:

"Son günlerde peş peşe yaşanan gelişmeler, adalet kavramını derinden yaralamaktadır. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği iddiasıyla tutuklanması, ifade özgürlüğü ve demokrasi ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Tutuklama, adaletin bir aracı olmalı, asla bir baskı veya susturma yöntemi haline gelmemelidir. Adaletin olmadığı yerde ne huzur olur ne de gelecek!"

MUHARREM İNCE: 'ÖZDAĞ'IN YANINDA, DİKTANIN KARŞISINDAYIZ'

Memleket Partisi Genel Başkanı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına sosyal medya hesabından tepki göstererek, "Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet! Özdağ’ın yanında, diktanın karşısındayız" dedi.

KILIÇDAROĞLU: 'TOPLUMSAL İTTİFAKIN TESİSİ ELZEMDİR'

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Hukuk tanımaz, zalim bir yönetim altında yaşıyorsanız; sağcı veya solcu, dindar ya da seküler olmanızın hiçbir farkı yoktur ve düşüncelerinizin bir önemi kalmaz. Onlar için önemli olan tek şey, kendilerinden olup olmadığınızdır. Eğer onlar gibi düşünüyorsanız, zengin ve özgür olabilirsiniz. Ancak onların fikirlerine karşı çıkıyor ve bunu dile getiriyorsanız, ya fakir kalır ya da tutuklanırsınız. Sayın Ümit Özdağ’ın tutuklanması kabul edilemez. Tekrar ifade ediyorum, toplumsal ittifakın tesisi elzemdir."

ZAFER PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI: 'UNUTULMAMASI GEREKEN BİR ŞEY VAR...'

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, Özdağ'ın tutuklanmasının ardından şu açıklamayı yaptı:

"Zafer Partisi lideri Prof. Dr. Ümit Özdağ tutuklandı. Bir diğer deyişle 1 milyon 200 bine yakın yurttaşın oy verdiği ve giderek yükselen bir partinin lideri hapishaneye giriyor… Bu siyasi karar Cumhur ittifakının Zafer Partisi’nden ne kadar korktuğunu gösteriyor. Ancak unutulmaması gereken bir şey daha var; bu olay İYİ Parti, CHP ve Zafer Partisi arasında büyük bir birlik rüzgarını estirdi. Genel Başkanımız Ümit Özdağ asla başını öne eğecek bir insan değil. Halk da her şeyi görebilecek denli deneyimli artık..."

Kaynak: Haber Merkezi