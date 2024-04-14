Uludağ eteklerinde yangın: Bölgeye ekipler sevk edildi
Uludağ'ın eteklerinde orman yangını çıktığı bildirildi. Ekiplerin yangına yerine ulaştığı ve yangını söndürmek içim müdahalede bulunduğu da kaydedildi.
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Bursa'da, Uludağ'ın eteklerinde çıkan orman yangına ekipler müdahale ediyor.
Osmangazi ilçesi Uludağ'ın eteklerinde henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı.
Ormanlık alandan çıkan dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, zorlu arazi şartlarında yangın bölgesine ulaşma ve yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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