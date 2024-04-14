Fatih Altaylı'dan Monaco'dan 'ıstakoz' paylaşımı yapan Şebnem Bursalı'ya: Öyle kuru kuru yenmez, benim hâlâ merak ettiğim yanında hangi şarabı içtikleridir

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco Yat Kulübü'nden yaptığı 'ıstakoz' paylaşımın yorumlayan Fatih Altaylı, "Benim hâlâ merak ettiğim ise bunun yanında hangi şarabı içtikleridir. Öyle ya, bu ıstakoz öyle kuru kuru yenmez" dedi.

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Fatih Altaylı'dan Monaco'dan 'ıstakoz' paylaşımı yapan Şebnem Bursalı'ya: Öyle kuru kuru yenmez, benim hâlâ merak ettiğim yanında hangi şarabı içtikleridir

Monaco'da olan AKP İzmir Milletvekili ve ve Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Şebnem Bursalı, dün Instagram'dan 'Monaco Yat Kulübü'nde ıstakoz yediğini gösteren bir görsel paylaşmıştı.

Ramazan Bayramı'nda ücretsiz ulaşım sayesinde hayatında ilk kez Eminönü'ne gittiğini belirten bir liseli gencin sözleri vatandaşları öfkelendirmişken, Bursalı'nın paylaşımı bunun üzerine gelince tepkiler de sert oldu.

Fatih Altaylı'dan Monaco'dan 'ıstakoz' paylaşımı yapan Şebnem Bursalı'ya: Öyle kuru kuru yenmez, benim hâlâ merak ettiğim yanında hangi şarabı içtikleridir - Resim : 1

Gazeteci Fatih Altaylı, AKP'li Bursalı'nın 'ıstakoz' fotoğrafına ilginç bir yorumda bulundu.

Fatih Altaylı, "Benim hâlâ merak ettiğim bunun yanında hangi şarabı içtikleridir. Öyle ya, bu ıstakoz öyle kuru kuru yenmez" dedi.

Altaylı'nın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Biz kabak çekirdeği 620 TL oldu diye hayıflanırken, AK Parti İzmir milletvekili Şebnem Bursalı, sosyal medya hesabına Monaco Yat Kulübü’nde yediği ıstakozun fotoğrafını koymuştu, ekonominin hali yüzünden kaybettikleri seçimin üzerinden henüz 1 hafta geçmişken, dünyanın en pahalı kentinden, sadece yat sahibi 2500 milyarderin üye olduğu Yacht Club de Monaco’nun (YCM) lokantasından. YCM sıkı kuralları olan bir yerdir ve öyle her babayiğidin girip oturacağı bir yer değildir. Şaşırdım. Bir iktidar milletvekili, Akdeniz kıyısının en havalı kulüplerinden birinin özel lokantasında menüdeki en pahalı yemeklerden birini yiyor (250 gramı 60 Euro) ve dahası bunu sosyal medyasından paylaşıyordu. Çöp karıştırıp yemek arayan millete “Ekmek alamıyorsanız pasta yiyin” diyen Marie Antoinette gibi. Hemen birkaç arkadaşı aradım. Masada başka kimlerin olduğunu öğrenmek için. Masada birkaç kişi varmış ama sadece birinin kimliğini kesin olarak teyit edebildim, modacı Zeynep Kartal’ın. İngiltere’de yaşayan ve Türk medyasına “Lady Gaga’nın tasarımcısı” olarak akseden başarılı modacının aynı zamanda First Lady’mize de moda danışmanlığı verdiği bir sır değil ve AKP çevrelerinde biliniyor.

TAM BİR “EKMEK ALAMIYORLARSA BRİOCHE ALSINLAR” VAKASIDIR

Masadaki bir diğer kişinin tarifinden sanki turizm bakan yardımcısı Batuhan Mumcu olduğu izlenimi doğuyor ama kesin değil, günahını almak istemem. Şimdi diyebilirsiniz ki, “Istakoz yemek ayıp mı?” Tabii ki değil. Siz, ben, hepimiz yiyebiliriz. Hatta Şebnem Bursalı da. Ama bir milletvekilinin, hem de bir iktidar milletvekilinin, millet ekonomik krizle boğuşur, milyonlar açlık sınırında yaşarken bunu Avrupa’nın en havalı yat kulübünün terasında yemesi ve yetmezmiş gibi milletin gözüne sokarmışçasına bir de sosyal medyadan sergilemesi ayıptır. Tam bir “Ekmek alamıyorlarsa brioche alsınlar” vakasıdır. İktidarın büyüsünün kaçtığının, boyasının döküldüğünün, cilasının kalmadığının işaretidir. Millet tokken istediğinizi yiyebilirsiniz, kimse takılmaz buna. Ama millet açken bunu yerseniz sandığa gömülürsünüz. Benim hâlâ merak ettiğim ise bunun yanında hangi şarabı içtikleridir. Öyle ya, bu ıstakoz öyle kuru kuru yenmez. Hele YCM’nin şahane manzaralı terasında."

Kaynak: Gerçek Gündem

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