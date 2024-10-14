Uğur Dündar'a Babalık Davasında Kritik Dönemeç! Mahkeme Kararını Verecek

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun ablası Dilara Gülatan, gazeteci Uğur Dündar'a babalık davası açmıştı. Geçtiğimiz nisan ayında görülen davanın son duruşmasında İzmir Adli Tıp Kurumu'nun Uğur Dündar'ın, Dilara Gülatan'ın babası olmadığı yönünde hazırladığı rapora Dilara Gülatan tarafından itiraz edilmişti.

Sabah'ın haberine göre, bir sonraki duruşma 17 Ekim perşembe günü Isparta 3. Aile Mahkemesi'nde görülecek. Mahkemenin Gülatan'ın itirazını karara bağlaması bekleniyor.

Dilara Gülatan'ın itiraz gerekçeleri arasında, Dündar'ın, Dilara Gülatan'ın babası olmadığı yönünde hazırlanan raporun tarihinin 22 Mart 2023 olduğu ancak, hem Dilara Gülatan'dan hem de Dündar'dan kan örneklerinin Ekim- Kasım 2023'te alındığı vurgulandı. Kan örneğinin alındığı tarihin, raporun hazırlanma tarihinden sonra olması itiraz gerekçelerinden biri.

Dilara Gülatan

Diğer gerekçelerden biriyse Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporun dava dosyasına 13 Mart 2024 tarihinde sunulması ancak raporun düzenleme tarihinin 22 Mart 2024 olmasıydı.

Kaynak: Sabah