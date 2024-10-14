Hakem Halil Umut Meler'e Saldırı Davası! İstenen Ceza Belli Oldu

Hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

Faruk Koca hakkında 'Tehdit', 'Kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama' ve 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık' suçlarından 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da bulunan Eryaman Stadı'nda oynanan ve 1-1'lik skorla sonuçlanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasının ardından Başkent ekibinin istifa eden başkanı Faruk Koca sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.

Meler'e yapılan saldırı sonrasında aralarında Faruk Koca'nın da olduğu üç kişi tutuklanırken Meler ise hastaneye kaldırılmıştı. Meler bugün taburcu edilirken ligler de bir maç haftası tatil edilmişti. Yumruklu saldırı gerçekleştiren eski AKP Milletvekili ve Ankaragücü Başkanı Faruk Koca 15 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

Kaynak: DHA