UEFA'dan Halil Umut Meler'e Görev

FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, 5 Eylül 2024'te Portekiz ile Hırvatistan arasında oynanacak olan UEFA Uluslar A Ligi müsabakasını yönetecek.

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UEFA'dan Halil Umut Meler'e Görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Portekiz ile Hırvatistan arasında 5 Eylül 2024 Perşembe günü oynanacak olan UEFA Uluslar A Ligi müsabakasını yönetecek.

Portekiz'in Lizbon şehrindeki Estadio do Benfica Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert VAR, Katrin Rafalski ise AVAR olarak görev yapacak.

Kaynak: DHA

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