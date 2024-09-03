Benfica'ya Transfer Olmuştu! Kerem Aktürkoğlu, İstanbul'a Geri Döndü

Galatasaray'dan, Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, milli takım kampına katılmak için İstanbul'a döndü.

Benfica'ya Transfer Olmuştu! Kerem Aktürkoğlu, İstanbul'a Geri Döndü

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibi Benfica ile sözleşme imzalamak için dün Lizbon'a gitmişti. Benfica ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 25 yaşındaki futbolcu, bugün ise milli takım kampına katılmak için tekrar İstanbul'a döndü.

Kerem Aktürkoğlu, havalimanında kendisine yöneltilen "Anlaşma hayırlı olsun neler düşünüyorsunuz?" sorusuna karşılık teşekkür etmekle yetindi. Aktürkoğlu'nun yarın yapılacak olan milli takım antrenmanında yer alması bekleniyor.

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