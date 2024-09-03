Arina Fedorovtseva'dan Fenerbahçelilere Müjdeli Haber!

Sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan ve Çin Ligi'ne transfer olan Arina Fedorovtseva'dan Fenerbahçe’ye müjde geldi.

Sultanlar Ligi'nde üst üste 2 sezon şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe'nin yıldız smaçörü Arina Fedorovtseva'dan taraftara müjde geldi.

FENERBAHÇE'YE DÖNECEĞİNİ DOĞRULADI

Volley News'e konuşan Arina Fedorovtseva Çin'den Fenerbahçe'ye döneceğini doğruladı.

Fedorovtseva, "2027'ye kadar Fenerbahçe ile sözleşme imzaladın. Fenerbahçe'ye geri döneceksin. Bu kulüple bağını nasıl tanımlarsın?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Fenerbahçe çok özel bir kulüp. Üç sezon boyunca orada oynadığım için bunu güvenle söyleyebilirim. Yetenekli, hırslı ve güçlü... Ekibimizi böyle tanımlardım. Bunun bir parçası olmaktan ve kendimize belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için arkadaşlarımla birlikte çalışmaktan son derece mutluyum."