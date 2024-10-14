Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş'la Kriz Yaşadığı İddialarına Son Noktayı Koydu

31 Mart Seçimleri’nde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Ankara’nın Etimesgut ilçesine aday gösterilen ve seçimleri kazanan Erdal Beşikçioğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında kriz olduğu iddia ediliyordu.

Krizin sebebinin, Etimesgut Belediyesi için CHP’nin kimi aday göstereceği üzerine çıktığı; Mansur Yavaş’ın aday gösterilmesini istediği isimin değil Erdal Beşikçioğlu’nun aday olması gösteriliyordu.

Beşikçioğlu’nun başkanlığı kazanmasının ardından yapılan atamalar ile sorunun çözüldüğü düşünülürken, Etimesgut Belediyespor yönetimi üzerinden yeni bir krizin patlak verdiği iddia edilmişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından iki taraf da sessizliğini korurken, Beşikçioğlu konu hakkında değerlendirmelerde bulunarak bu sessizlik halini bozdu.

“MANSUR YAVAŞ ANKARA’NIN ABİSİDİR, ABİ NE DERSE KARDEŞ ONU YAPAR”

T24'ten Sibel Yükler'in sorularını yanıtlayan Beşikçioğlu gerginlik iddialarını reddederek, "Öyle bir gerginlik hiç olmadı, olmaz da olmayacaktır da. Mansur Yavaş, Ankara'nın abisidir, bizim abimizdir, abi ne derse kardeş onu yapar" ifadelerini kullandı.

“MEVZUATA GÖRE DAVRANDIK”

Beşikçioğlu, belediye ile 3. Lig ekiplerinden Etimesgut Belediyespor arasında yaşanan süreçle ilgili de bilgilendirmelerde bulundu. Beşikçioğlu şöyle konuştu:

"Belediyespor profesyonel ligdedir artık, Belediye Mevzuatı'na göre de belediyeler profesyonel takımları destekleyemezler, amatör kulüpleri desteklerler. Biz de bu bağlam da dedik ki, 'Bizim size artık desteğimiz bitti. Şu ana kadar sizleri büyüttük, buralara kadar getirdik, bundan sonra siz ayaklarınızın üzerinde duracaksınız.' Ve biz o yüzden ismimizi ve personelimizi oradan çektik. Çekmek zorundayız çünkü profesyonel bir takım. Ama bu çok farklı bir şekilde lanse edildi. Ama biz yaptığımız işin doğruluğunu bildiğimiz için hiç onları dinlemedik bile.”

“RAHATIN BOZULMASINDAN KAYNAKLI ŞİKAYETLERDE BULUNUYORLAR”

“Kulüp büyümüştür, artık kendi ayakları üzerinde duracak vaziyete gelmiştir, şu dakikadan sonra da belediyenin hamiliğine ihtiyacı yoktur. Bu çok net, Fenerbahçe'yi Kadıköy Belediyesi, Beşiktaş'ı Beşiktaş Belediyesi destekliyor mu? İster istemez rahata alışınca insanlar, o rahatın bozulmasından kaynaklı birtakım şikâyetlerde bulunuyorlar, normaldir."

KULÜP ADINI DEĞİŞTİRDİ

Belediye Meclisi'nin kulübe gönderdiği ihtarnamenin ardından kulüp yönetimi, “Etimesgutspor” olarak ismini değiştirme kararı almıştı.

Kaynak: T24