Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçoğlu Karşı Karşıya: Kriz Futbola Sıçradı

Ankara’da son dönemde Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve 3. Lig’de yarışan Etimesgut Belediyespor yönetimi arasında yaşanan kriz konuşuluyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yakınlığıyla bilinen eski Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı ve Kulüp Başkanı Metin Akyüz, seçimden üç ay sonra her iki görevinden de istifa etti.

Ancak Akyüz’ün istifası ardından yeni yönetimle de Beşikçioğlu arasında bir dizi kriz yaşandı. İddiaya göre, Beşikçioğlu ve Belediye Meclisi, Yavaş’ın eski danışmanın da bulunduğu yeni yönetimden kulübün belediyeye devrini talep etti.

Yönetim, kulübü devretmek için göreve geldikten sonra geçen 1 ayda harcandığı öne sürülen 75 milyon lira ödenmesini isteyince Etimesgut Belediyesi’nin kulübe sağladığı imkânlar geri çekildi.

Yavaş’ın seçimden önce Etimesgut’a aday düşündüğü Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve ABB Meclis Üyesi Atilla Çelik’in olaydan birkaç gün sonra yönetim tarafından ziyaret edilmesi ise “Beşikçioğlu’na mesaj” olarak yorumlandı.

YAVAŞ - BEŞİKÇİOĞLU KRİZİ

T24'ten Sibel Yükler'in haberine göre, belediyenin kulüple temmuzdan beri yaşadığı krizin ardında Yavaş ve Beşikçioğlu arasında seçim döneminden kalan gerginliğin yattığı öne sürülüyor.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimlerinden önce İYİ Parti’den istifa eden eski İl Başkanı Mesut Özarslan’ı Etimesgut ilçesinden aday göstermek istemiş ancak CHP Genel Merkezi’nin tiyatrocu Erdal Beşikçioğlu’nu aday göstermesinin ardından kriz patlak vermişti. Özarslan’ın önce Yavaş’ın başdanışmanlık görevine getirilmesi ardından da 31 Mart’ta kazandığı Keçiören’e aday gösterilmesiyle bu kriz sona ermişti.

BELEDİYEYE BAŞKAN OLAMAYINCA YÖNETİME GİRDİ

Ancak iddiaya göre Yavaş’ın Etimesgut’a aday olarak düşündüğü bir diğer isim de Metin Akyüz’dü. Genel Merkez’in Beşikçioğlu’nu aday göstermesinin ardından Metin Akyüz de seçim sonrası “stratejik” iş birliği gözetilerek belediyeye başkan yardımcılığına getirildi.

SÇEİMDEN SONRA BAŞKANLIĞA GELDİ

Aynı zamanda MKE Ankaragücü’nün eski başkanı olan Akyüz, seçimden hemen sonra nisan ayında Etimesgut Belediyespor’un başkanı oldu ve belediyede Spor İşleri Müdürlüğü dahil birçok birim kendisine bağlandı. Mayıs ayında ise TFF başkanlığına aday olmaya hazır olduğunu söyledi.

ÜCRETSİZ KURSLAR ÜCRETLİ HALE GETİRİLDİ

Ancak kulislere göre, Yavaş’a yakın olan Akyüz ile Beşikçioğlu arasında bir kriz başladı ve bunun sonuçlarından biri olarak önce Akyüz’ün belediyedeki görevleri kısıtlandı. Akyüz de istifa noktasına geldi.

İddiaya göre Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut Belediyespor’da önceki dönem ücretsiz olan yaz okullarının da olduğu spor kurslarına fahiş zam yapılması gibi bazı kararlardan rahatsız oldu. Seçimden üç ay sonra, temmuz ayında başkan yardımcılıklarında yeni görev dağılımı yapılırken Akyüz’ün Spor İşleri Müdürlüğü dahil olmak üzere yetkileri alındı, kendisine bağlı olarak yalnızca “Strateji” birimi kaldı.

Akyüz ise bu durumdan rahatsız oldu ve temmuz sonunda hem başkan yardımcılığından hem de Etimesgut Belediyespor Başkanlığı’ndan istifa etti.

SPOR SALONLARININ KİRALANMASI KRİZ ÇIKARDI

Bazı yerel haber sitelerinde bu sürçte Etimesgut’taki spor salonlarını CHP’ye yakın isimlerin kiralamak istediği, Akyüz’ün ise bu olaya karşı çıktığı için tartışmanın alevlendiği öne sürüldü. İddiaya göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar'ın Çayyolu semtinde spor salonları olan kardeşi, Etimesgut'ta da belediyeden spor salonu kiralamak istedi.

Aynı zamanda Etimesgut Belediyespor Başkanı da olan Akyüz ise spor salonlarının Atalar'ın kardeşine kiralanmasına itiraz edince önce belediye başkan yardımcılığından sonra da kulüp başkanlığından istifa etti. Ancak bu haberleri yapan sitelerin Akyüz’e yakın olduğu da iddia edildi.

KULÜP YÖNETİMİ YAVAŞ’A YAKIN İDDİASI

Akyüz’ün istifasının ardından kulüpteki yerine gelen isim ise aynı zamanda MKE Ankaragücü Başkan Yardımcısı olan, Ozan Beton-Yapı’nın sahibi Ümit Ozan oldu.

3. Lig’de oynayan Etimesgut Belediyespor’a 31 Temmuz’da Kulüp Başkanı olan Ümit Ozan da koltuğu devraldığı Metin Akyüz gibi Yavaş’a yakın bir isimdi. Etimesgut Belediyespor’un yeni Başkanvekili Abidin Doğan da Yavaş’ın eski danışmanları arasında. Kulübün Basın Sözcülüğüne getirilen Volkan Akpınar'ın Yavaş’ın mitinglerinde anonslarını yapan isimlerden biri olması dikkat çekti.

BEŞİKÇİOĞLU’NDAN DİKKAT ÇEKEN ZİYARET

Bu değişimin ardından Beşikçioğlu’nun kulübe yaptığı ziyaret yeni bir krize yol açtı. Beşikçioğlu, Akyüz’ün hem belediye başkan yardımcılığından hem de kulüpten istifasının ardından oluşan bu yeni yönetimi, 22 Ağustos’ta ziyaret etti. Yeni başkan Ümit Ozan, Beşikçioğlu’na isminin yazılı olduğu 6 numaralı formayı hediye etti.

Kulübün X hesabından paylaşılan ziyaret fotoğraflarının altına bir vatandaşın, “Spor branşlarına yapılan yüzde 100’lük fahiş zam oranı kabul edilemez, bir an önce bu yanlış karardan dönülmeli, gençlerimizin önü açılmalıdır” yazması da dikkati çekti.

BEŞİKÇİOĞLU KULÜBÜ İSTEDİ İDDİASI

Ancak aynı gün basında çıkan bazı haberlere göre, Beşikçioğlu ve yönetimi, Etimesgut Belediyespor yöneticileri ile toplantı yaparak, bütün imkânlarını belediyenin sağladığı kulübün belediyeye devrini istedi. Toplantıda konuşan Etimesgut Belediyespor Başkan Yardımcısı ve Yavaş’ın da eski danışmanı olan Abidin Doğan ise 1 ay önce göreve geldikleri kulübe kendi imkânları ile 75 milyon lira harcadıklarını ve bu paranın tahsil edilmesi halinde kulübü devredebileceklerini söylediği iddia edildi.

KRİZ BAŞLADI BELEDİYE HİZMETLERİ GERİ ÇEKTİ

Ancak ziyaretten sadece birkaç gün sonra belediye, kulübe tahsis edilen bazı hizmetlerini geri çekme kararı aldı. İddiaya göre Beşikçioğlu’nun bu kararında, Yavaş’a yakın yeni yönetim nedeniyle belediyenin kulübe müdahale edemeyeceğini fark etmesi etkili oldu. Yine iddiaya göre, Beşikçioğlu, çözümü kulübe tahsis edilen belediye hizmetlerini geri çekmekte buldu.

Ancak başka bir iddiaya göre, henüz 1 ay önce göreve gelen yeni yönetim tarafından 75 milyon liranın devir için öne sürülmesi bu kararın alınmasına yol açtı.

KARŞILIKLI HAMLELER

Beşikçioğlu’nun kulübe ziyaretinden yalnızca 5 gün sonra, 27 Ağustos günü kulübün resmi X hesabından bir açıklama yapılarak, kulüpteki kurslarda görev yapan 24 belediye personelinin, Mali Hizmetler’den de sorumlu olan Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Bahri Bellek'in talimatı ile geri çağrıldığı bildirildi.

Açıklamanın devamında, 14 branşta süren spor kurslarında kursiyer aidatlarının 1 Eylül itibarıyla 1500 TL olacağı duyuruldu.

BELEDİYE KULÜP OTOBÜSÜNE EL KOYDU

Ancak aynı gün kulüpten bir açıklama daha yayımlanarak, belediyenin kulübün otobüsüne el koyduğu duyuruldu. Açıklamaya göre, Etimesgut Belediyesi zabıtaları, Şaşmaz Sanayi Sitesi’nde bakımı yapıldıktan sonra tesislere dönen kulübün otobüsünü trafikte durdurup el koydu. Kulüp, 27 Ağustos’ta yaptığı açıklamada suç duyurusunda bulunduklarını da bildirdi. El konulan otobüsü ise kulübe belediyenin tahsis ettiği öğrenildi.

YÖNETİME DARBE YAPILDI İDDİASI

İddiaya göre, Beşikçioğlu'nun kulübe ziyaretinden yalnızca 5 gün sonra gerçekleşen bu iki olay da hem Yavaş’a hem de Akyüz’e yakınlığıyla bilinen Ümit Ozan ve kulüp yönetimine bir darbe olarak görüldü.

Ancak kulislerdeki başka bir iddiaya göre, Beşikçioğlu, imkânları belediye tarafından karşılanan kulübün devri için 75 milyon liranın tahsili isteyen yönetime karşı bir tavır aldı.

İktidara yakın basın organlarına konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Başkanvekili Nihat Yalçın ise Beşikçioğlu’nun kulüp yönetimini değiştirerek kendine yakın isimleri atamayı istediğini öne sürdü.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ’NE SÜRPRİZ ZİYARET

Bu gelişmelerden yalnızca 6 gün sonra ise kulüp yönetimi sürpriz bir ziyarette bulundu. Belediyenin Etimesgut Belediyespor'dan hizmetlerini geri çekmesinin ardından başlayan kriz sonrası, 2 Eylül’de Başkan Ümit Ozan ile birlikte yönetimden bazı isimler Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile Başkanvekili ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Atilla Çelik’i makamında ziyaret etti.

Kulübün, Yavaş’ın Etimesgut’a Beşikçioğlu’nun aday gösterilmesinin ardından CHP’yle yaşadığı krizle gündeme gelen Mesut Özarslan’a yaptığı bu ziyaret ise kulislerde “Beşikçioğlu’na mesaj” olarak görüldü. Kulüp Başkanı da ziyaret için, “Bizlere kıymetli vaktini ayıran değerli başkanımıza, verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Etimesgut Belediyespor Kulüp Başkanı Ümit Ozan, Başkanvekili Abidin Doğan, Basın Sözcüsü Volkan Akpınar ve Sportif Direktörü Emrah Yıldız’ın gerçekleştirdiği ziyarette Özarslan ile Çelik’e, üzerinde isimlerinin yazılı olduğu 6 numaralı forma hediye edildi. Kulübe yaptığı ziyarette Beşikçioğlu’na da 6 numaralı forma hediye edilmişti.

KULÜBÜN AKIBETİ NE OLACAK?

Yalnızca bir ay gibi kısa bir sürede patlak veren krizin geldiği noktada ise 3. Lig’de yarışan kulübün isminin “Etimesgutspor” olarak değiştirileceği söylense de kulüp hâlihazırda belediyespor olarak yoluna devam ediyor.

Kaynak: T24