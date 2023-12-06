Twitch yayıncısı Pelin Baynazoğlu, meme kanserine yakalandı

‘Pqueen’ adıyla bilinen Twitch yayıncısı Pelin Baynazoğlu, meme kanserine yakalandığını açıkladı.

Twitch yayıncısı Pelin Baynazoğlu, meme kanserine yakalandı

‘Pqueen’ adıyla bilinen ünlü Twitch yayıncısı Pelin Baynazoğlu, meme kanserine yakalandığını açıkladı.

Üzücü haberi paylaştığı videoyla açıklayan Baynazoğlu, Kasım ayında kendi yaptığı muayene sırasında memesinde bir kitle fark ettiğini ve profesyonel yardıma başvurduğunu belirtti.

İYİLEŞME SÜRECİNDE

Pelin Baynazoğlu, erken teşhis sayesinde gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatın ardından iyileşme sürecinde olduğunu aktardı.

Tedavi süreciyle ilgili ayrıntıları paylaşan Baynazoğlu, kanserin çok erken bir aşamada tespit edildiğini ve kemoterapi gibi agresif tedavilere ihtiyaç duyulmadığını söyledi.

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