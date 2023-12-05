CHP'ye adaylık başvurusunda rekor

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için CHP'ye rekor sayıda aday adaylığı başvurusunda bulunuldu.

CHP'ye adaylık başvurusunda rekor

CHP'ye 2019 belediye seçimlerinde 8 bin 53 kişi belediye başkan aday adaylığı için başvururken, 2024 seçimi için bu rakam 14 bin 973 oldu.

Sözcü'nün haberine göre bunun CHP tarihinde rekor olduğu belirtildi. Aynı şekilde belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyeliği için de başvuruların önceki seçimden çok fazla olduğu bildirildi.

İYİ Parti'den seçimlerle ilgili iş birliği kararı çıkmamasına rağmen başvuruların yüksek olmasını yetkililer 'Değişime' bağladı.

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