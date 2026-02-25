Tuzla'da İşçilerin Kaldığı Konteynerde Büyük Yangın

İstanbul Tuzla'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Tuzla'da İşçilerin Kaldığı Konteynerde Büyük Yangın
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un Tuzla ilçesinde Aydınlı Mahallesi Kıvrım Sokak'taki şantiye alanında bulunan işçilerin kaldığı bitişik nizamdaki konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: AA

Etiketler
İstanbul Yangın İşçi
Türkiye'yi Yasa Boğan Balıkesir'deki Kazanın Görgü Tanığı O Anları Anlattı: 'Alev Topu Koptu' Türkiye'yi Yasa Boğan Balıkesir'deki Kazanın Görgü Tanığı O Anları Anlattı: 'Alev Topu Koptu'
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
'Aziz İhsan Aktaş' Davasında 18'inci Duruşma 'Aziz İhsan Aktaş' Davasında 18'inci Duruşma
ÇOK OKUNANLAR
Esenyurt'ta Çifte Ölüm! Cesetleri Koridorda Bulundu Esenyurt'ta Çifte Ölüm! Cesetleri Koridorda Bulundu
Türkiye Güne Acı Haberle Uyandı: Balıkesir’de F-16 Uçağı Düştü! 1 Pilot Şehit Oldu Balıkesir’de F-16 Uçağı Düştü! Şehidimiz Var
Bayram Öncesi Emekliye İkramiye Sürprizi: Ankara Kulisleri Bu Rakamla Kaynıyor Bayram Öncesi Emekliye İkramiye Sürprizi: Ankara Kulisleri Bu Rakamla Kaynıyor
Trump İmzaladı, Piyasalar Karıştı: Altında Sert Yükseliş Trump İmzaladı, Piyasalar Karıştı: Altında Sert Yükseliş
Müzakere Gölgesinde Askeri Hazırlık: ABD F-22’leri İsrail’de Müzakere Gölgesinde Askeri Hazırlık: ABD F-22’leri İsrail’de