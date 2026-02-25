Türkiye'yi Yasa Boğan Balıkesir'deki Kazanın Görgü Tanığı O Anları Anlattı: 'Alev Topu Koptu'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’de görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan F-16 savaş uçağı, Türkiye’yi yasa boğdu. 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna bağlı uçağın düşmesi sonucu Hv. Plt. Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Bölgede enkaz kaldırma ve inceleme çalışmaları sürerken, kazaya tanıklık eden bir vatandaş yaşadığı dehşet anlarını CNN TÜRK’e anlattı.

Olay sırasında bölgede bulunduğunu belirten çekici şoförü, büyük bir patlama ve şiddetli bir alev gördüğünü ifade etti. Görgü tanığı, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi:

"Ben tam karşı tepedeydim. Burada bir alev topu koptu. Şu gördüğünüz taşlar bir anda önüme fırladı. Durdum ben de bu arabayla geliyordum. Ben tam karşı tepedeydim. Gidiyorum, tam aşağıya indim yani. O alev topunu gördüm kaza oldu zannettim. Ben de çekiciyle geliyorum."

'ALEV TOPU KOPTU'

Kazanın etkisinin son derece şiddetli olduğunu vurgulayan tanık, alevlerin büyüklüğüne dikkat çekerek, "Tam şu karşıda bir tır var, onu almaya geliyordum. Bir baktım bir alev topu koptu. Çok büyük bir alevdi. Bayağı büyük bir alev topu koptu. Taşlar, topraklar, bu gördüğünüz yol hepsi önüme fırladı. Yağımı attım frene, durdum büyük araçlar. Yavaş yavaş geldim, kaza nerede, kaza nerede, kaza yok. Ama orada alev yanıyor." ifadelerini kullandı.

'TIR TANKERİ PATLADI SANDIM'

Görgü tanığı, ilk anda yaşananları farklı bir kazayla ilişkilendirdiğini de belirtti:

"Şu an iş makinesinin bulunduğu yere, sağ tarafa düştü. Ben gelene kadar yolu kapattılar. İlk anda iki üç tır birbirine çarptı, tır tankeri patladı sandım. Gece olduğu için çok büyük bir alev topu gibi gözüktü. Ben de şok oldum, Allah yardımcıları olsun."

Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, olayın nedenine ilişkin teknik incelemelerin sürdüğü bildirildi. Şehit pilot için taziye mesajları peş peşe gelirken, acı olay kamuoyunda derin üzüntü yarattı.

Kaynak: CNN Türk