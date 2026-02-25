Bursa’da Eski Eş Dehşeti: Barışma Talebi Reddedilince Kapıyı Kırdı! Kadın Balkondan Atlayarak Kurtuldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, dün Bursa’nın İnegöl ilçesinde saat 17.00 sıralarında Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi üzerindeki 3 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi.

İddiaya göre, bugün görülmesi planlanan boşanma davası öncesi 38 yaşındaki Ali Ö., ayrı yaşadığı eşi 34 yaşındaki Ebru Ö.’nün evine giderek konuşmak istedi. Barışma talebinde bulunan Ali Ö., eşinden olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine taraflar arasında sözlü tartışma başladı.

KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine öfkesine hakim olamayan Ali Ö.’nün, evin kapısını zorlayarak kırdığı öne sürüldü. Kapının kırılmasıyla büyük panik yaşayan Ebru Ö., zarar göreceği korkusuyla balkona yöneldi.

İKİNCİ KATTAN ATLADI

Yaşadığı korku ve panik nedeniyle ikinci kattaki balkondan aşağı atlayan kadın, zemine düşerek yaralandı. Olayı gören çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Ali Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA