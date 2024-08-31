'Tutuksuz Yargılansın' Demişti! AKP'li Özlem Zengin'den Bir Açıklama Daha... Dilruba'ya Şimdi Ne Olacak?

Dilruba Kayserilioğlu, İzmir'de verdiği bir sokak röportajı nedeniyle tutuklanmış ve önceki gün gece saatlerinde ailesi ile avukatına haber verilmeden tahliye edilmişti. Daha önce Dilruba hakkında "Tutuksuz yargılansın" dediği için kendi cenahından tepki çeken AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CNN TÜRK canlı yayınında Dilruba'nın akıbetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zengin, "Söylediği hiçbir cümle doğruyu ifade etmiyor. Kullandığı ifadeler nezaketsiz ve yakışıksız. Çıktıktan sonra söylediği daha rahatsız edici, 'hiç pişman değilim' dedi. Ben pişman olmasını beklerdim. Tahliyeden sonra ceza yaptırımı olmayacak diye bir şey yok" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Dilruba'nın tutuklanmasına tepkiler çığ gibi yağarken AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in açıklaması dikkat çekmişti. Zengin, "Bence tutuksuz yargılansın. Muhtemeldir ki ilk duruşmada serbest kalacaktır" demişti. Zengin'in bu açıklaması kendi cenahında tepki çekmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem