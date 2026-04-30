CHP'li Başkana 183 Yıl Hapis Talebi

Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada, 11 aydır tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan belediye başkanı Hasan Akgün ile 31 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Hasan Akgün hakkında çok sayıda suçtan 68 yıldan 183 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada, görevinden uzaklaştırılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile birlikte toplam 31 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

183 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede Hasan Akgün’ün ‘Çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme’, 11 kez ‘rüşvet alma’, 2 kez ‘icbar suretiyle irtikap’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından 68 yıldan 183 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Öte yandan suçtan elde edildiği düşünülen 13 taşınmaza el konulması talep edildi. 14 eylemin yer aldığı iddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Kaynak: DHA

