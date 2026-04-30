Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Yunan Mevkidaşı ile Sumud Filosu'nu Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırı ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırı ele alındı.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda, İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre, teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

İnsani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'nun Eylül 2025'teki ilk girişiminde de İsrail ordusu Akdeniz’de uluslararası sularda yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri ve tekneleri alıkoymuştu.

Kaynak: AA

Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Sumud Filosu'na Yönelik İsrail Saldırısına Soruşturma Sumud Filosu'na Yönelik İsrail Saldırısına Soruşturma
Güle Oynaya Girdiği Burun Ameliyatı Canında Etti Güle Oynaya Girdiği Burun Ameliyatı Canında Etti
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Müstehcen Görüntüler Tepki Çekmişti: Böcek Ailesine İlişkin Paylaşımlara Soruşturma Böcek Ailesine İlişkin Paylaşımlara Soruşturma
İBB Davasında Flaş Gelişme: Savcı 9 Sanık İçin Tahliye İstedi Savcı 9 Sanık İçin Tahliye İstedi
Muhittin Böcek'in Gelini Zuhal Böcek Gözaltına Alındı Muhittin Böcek'in Gelini Zuhal Böcek Gözaltında
Ataşehir Belediyesi’nde Onursal Adıgüzel’in Yerine Murat Güneş Seçildi Ataşehir'de Başkan Vekili Belli Oldu
Körfez'de ABD'siz Denklem: Hamaney'den Stratejik 'Hürmüz' İlanı Hamaney'den Stratejik 'Hürmüz' İlanı