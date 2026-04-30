Sumud Filosu'na Yönelik İsrail Saldırısına Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı küresel Sumud Filosu'na yönelik eylemlerle ilgili resen soruşturma başlattı.

Sumud Filosu'na Yönelik İsrail Saldırısına Soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıya yönelik soruşturma başlattı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "Küresel Sumud Filosu'na yönelik gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Sumud Filosu'na uluslararası sularda İsrail Ordusu tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda aralarında 20 Türkiye vatandaşının da bulunduğu 211 aktivist İsrail tarafından alıkonuldu.

Akşam saatlerine dek aktivistlerin akıbeti hakkında net bir bilgi alınamazken, İsrail tarafından yapılan son açıklamada alıkonulanların Yunanistan'da karaya çıkartılacağı duyuruldu.

TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
İsrail'den Sumud Filosu Açıklaması: Alıkonulan Aktivistlerin Akıbeti Belli Oldu Alıkonulan Aktivistlerin Akıbeti Belli Oldu
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
6 TIR'ın Karıştığı Kazada Ankara Yolu Trafiğe Kapandı 6 TIR'ın Karıştığı Kazada Ankara Yolu Trafiğe Kapandı
Müstehcen Görüntüler Tepki Çekmişti: Böcek Ailesine İlişkin Paylaşımlara Soruşturma Böcek Ailesine İlişkin Paylaşımlara Soruşturma
İBB Davasında Flaş Gelişme: Savcı 9 Sanık İçin Tahliye İstedi Savcı 9 Sanık İçin Tahliye İstedi
Muhittin Böcek'in Gelini Zuhal Böcek Gözaltına Alındı Muhittin Böcek'in Gelini Zuhal Böcek Gözaltında
Ataşehir Belediyesi’nde Onursal Adıgüzel’in Yerine Murat Güneş Seçildi Ataşehir'de Başkan Vekili Belli Oldu
Resmi Gazete’de Kritik Atamalar: Emniyet’te Zirve Değişti, Valiliklerde Kapsamlı Yenilik Emniyet’te Zirve Değişti, Valiliklerde Kapsamlı Yenilik