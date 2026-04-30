Sumud Filosu'na Yönelik İsrail Saldırısına Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıya yönelik soruşturma başlattı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "Küresel Sumud Filosu'na yönelik gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Sumud Filosu'na uluslararası sularda İsrail Ordusu tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda aralarında 20 Türkiye vatandaşının da bulunduğu 211 aktivist İsrail tarafından alıkonuldu.

Akşam saatlerine dek aktivistlerin akıbeti hakkında net bir bilgi alınamazken, İsrail tarafından yapılan son açıklamada alıkonulanların Yunanistan'da karaya çıkartılacağı duyuruldu.

