İsrail'den Sumud Filosu Açıklaması: Alıkonulan Aktivistlerin Akıbeti Belli Oldu

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Sumud Filosu'nda alıkonulan ve aralarında Türkiye vatandaşı 20 kişinin de bulunduğu 211 aktivistin Yunanistan'da karaya çıkarılacağını açıkladı.

Son Güncelleme:
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Yunanistan kara sularının birkaç mil açığında saldırdıkları Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoydukları aralarında 20 Türkiye vatandaşının da bulunduğu 211 aktivistin Yunan hükümetiyle yapılan anlaşma gereği önümüzdeki saatlerde Yunanistan’a teslim edeceklerini duyurdu.

YUNANİSTAN'DA KARAYA İNDİRİLECEKLER

Bakan Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail askeri donanma gemilerinde tutulan aktivistleri ilerleyen saatlerde Yunan hükümetiyle yapılan anlaşma gereği Yunanistan'da kıyıya indireceklerini belirtti.

Saar, Küresel Sumud Filosu’ndaki aktivistleri kabul etmede gösterdiği isteklilikten dolayı Yunanistan hükümetine teşekkür etti.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda, İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre, teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamıyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiğini, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Hasbi Dede'ye Hapis Cezası Hasbi Dede'ye Hapis Cezası
6 TIR'ın Karıştığı Kazada Ankara Yolu Trafiğe Kapandı 6 TIR'ın Karıştığı Kazada Ankara Yolu Trafiğe Kapandı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Müstehcen Görüntüler Tepki Çekmişti: Böcek Ailesine İlişkin Paylaşımlara Soruşturma Böcek Ailesine İlişkin Paylaşımlara Soruşturma
İBB Davasında Flaş Gelişme: Savcı 9 Sanık İçin Tahliye İstedi Savcı 9 Sanık İçin Tahliye İstedi
Muhittin Böcek'in Gelini Zuhal Böcek Gözaltına Alındı Muhittin Böcek'in Gelini Zuhal Böcek Gözaltında
Ataşehir Belediyesi’nde Onursal Adıgüzel’in Yerine Murat Güneş Seçildi Ataşehir'de Başkan Vekili Belli Oldu
Resmi Gazete’de Kritik Atamalar: Emniyet’te Zirve Değişti, Valiliklerde Kapsamlı Yenilik Emniyet’te Zirve Değişti, Valiliklerde Kapsamlı Yenilik