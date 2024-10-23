TUSAŞ Çalışanı Terör Saldırısının Ardından Böyle Haykırdı: 'Hainlere İnat Daha Fazla Çalışacağız!'

Terör örgütü PKK Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 5 şehit, 22 yaralı olduğunu açıkladı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist öldürüldü.

Saldırının ardından tesisteki personeller ise güvenlik amacıyla sığınıklara yönlendirildi. Bölgede yapılan çalışmaların ardından personellerin güvenliği sağlanarak tesisten çıkışları sağlandı.

Tahliye edilen TUŞAS çalışanı, tepkisini göstererek, "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" dedi.

Kaynak: İHA