Selahattin Demirtaş TUSAŞ Saldırısını Kınadı: 'Barış İsteyenlerin Sesinin Bastırılmasına İzin Vermeyeceğiz'

Terör örgütü PKK, TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik saldırı düzenledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Saldırıda 5 şehidimiz, 22 yaralımız var" dedi. Yerlikaya, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara’daki saldırıyı kınıyoruz, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Yaralılara da geçmiş olsun dileklerimizle birlikte acil şifalar temenni ediyoruz.

Sorunlarımızın konuşarak, diyalogla, siyaset yoluyla çözülmesi arayışlarını kanla kesmeye çalışan anlayış bilmeli ki eğer Öcalan bir inisiyatif alır ve siyasetin önünü açmak isterse tüm gücümüzle arkasında olacağız.

'HERKES HESABINI KİTABINI YAPSIN'

Demokratik siyaseti ve barış arayışlarını itibarsızlaştırmaya, iradesiz kılmaya yönelik hiçbir yaklaşımı kabul etmeyeceğiz. Herkes hesabını kitabını buna göre yapmalıdır. Barış isteyenlerin sesinin, kimden gelirse gelsin bu defa bastırılmasına asla izin vermeyeceğiz."