TUSAŞ Saldırısı Sonrası Kılıçdaroğlu'ndan 'Terörle Mücadele' Mesajı!

Terör örgütü PKK Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik düzenledi. Saldırıda 5 şehit, 22 yaralı olduğu açıklandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist öldürüldü.

Saldırıya ilişkin eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine yapılan terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Birlik ve beraberliğimize kasteden terörü, teröristleri ve onların destekçilerini lanetliyorum.

Aziz milletimizin başı sağ olsun. Kenetlenmekten ve el ele vererek teröre ve terör unsurlarına karşı birlikte mücadele etmekten başka çaremiz yoktur…"