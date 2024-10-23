TUSAŞ Saldırısı Sonrası Kılıçdaroğlu'ndan 'Terörle Mücadele' Mesajı!

Terör örgütü PKK'nın TUSAŞ'a yönelik saldırısının ardından eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Saldırıyı lanetleyen Kılıçdaroğlu, "Kenetlenmekten ve el ele vererek teröre ve terör unsurlarına karşı birlikte mücadele etmekten başka çaremiz yoktur" dedi.

Son Güncelleme:
TUSAŞ Saldırısı Sonrası Kılıçdaroğlu'ndan 'Terörle Mücadele' Mesajı!

Terör örgütü PKK Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik düzenledi. Saldırıda 5 şehit, 22 yaralı olduğu açıklandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist öldürüldü.

Saldırıya ilişkin eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine yapılan terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Birlik ve beraberliğimize kasteden terörü, teröristleri ve onların destekçilerini lanetliyorum.

Aziz milletimizin başı sağ olsun. Kenetlenmekten ve el ele vererek teröre ve terör unsurlarına karşı birlikte mücadele etmekten başka çaremiz yoktur…"

Özgür Özel, TUSAŞ'a Terör Saldırısını Lanetledi: 'Zamanlama Dikkat Çekici'Özgür Özel, TUSAŞ'a Terör Saldırısını Lanetledi: 'Zamanlama Dikkat Çekici'Güncel

Etiketler
TUSAŞ Kemal Kılıçdaroğlu
Son Güncelleme:
TUSAŞ'a Terör Saldırısı! İşte Yaralı Polislerin Listesi... İşte Yaralı Polislerin İsimleri ve Durumları...
Bakan Fidan'dan TUSAŞ Açıklaması: 'Emellerine ulaşmalarına izin vermeyeceğiz!' Bakan Fidan'dan TUSAŞ Açıklaması: 'Emellerine ulaşmalarına izin vermeyeceğiz!'
TUSAŞ'a Saldırıda Taksicinin Akıbeti Belli Oldu! Ayrıntılar Ortaya Çıktı! Teröristler Durağa El Ele Gelerek... Ayrıntılar Ortaya Çıktı! Teröristler Durağa El Ele Gelerek...
Selahattin Demirtaş TUSAŞ Saldırısını Kınadı: 'Barış İsteyenlerin Sesinin Bastırılmasına İzin Vermeyeceğiz' Selahattin Demirtaş TUSAŞ Saldırısını Kınadı
Ne Omlet, Ne Haşlama... Yumurtanın En Sağlıklı Hali Bakın Neymiş Ne Omlet, Ne Haşlama... Yumurtanın En Sağlıklı Hali Bakın Neymiş
Şemsiyelerin Siyah Renkte Olmasının Meğer Bir Sebebi Varmış: Öğrenince Renkli Şemsiye Kullanmayacaksınız Şemsiyelerin Siyah Renkte Olmasının Meğer Bir Sebebi Varmış