Turuncu Alarm Verilmişti: Antalya'yı Sel Çok Fena Vurdu

Antalya'nın doğusunda Manavgat ve Serik'te verilen turuncu alarmın ardından öğleden sonra başlayan sağanak su baskınlarına olurken, evlerinde mahsur kalan vatandaşlar Büyükşehir ekipleri ve AFAD tarafından botlar ve iş makinalarıyla kurtarıldı.

Dün akşam saat 17.00 itibariyle 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlar neticesinde Manavgat'ın Sarılar, Hatipler, Milli Egemenlik, Side, Kavaklı, Ilıca, Mimar Sinan, Aydın Evler, Yayla, Kasaplar, Aşağı Pazarcı, Şelale, Örnek, Yukarı Hisar, Emek, Ulukapı, Sorgun, Yukarı Pazarcı, Çeltikci, Aşağıışıklar, Salkım Evler, Sanayi, Karaöz mahallelerinde yaşanan olumsuzluklara AFAD ve Büyükşehir ekipleri müdahale etti.

Yağış sebebiyle tüm birimlerin harekete geçtiği Antalya'da AFAD, Antalya Büyükşehir Belediyesi, jandarma, emniyet müdürlüğü, karayolları, ASAT Genel Müdürlüğü, büyükşehir belediyesi itfaiye birimi, il sağlık müdürlüğü olmak üzere toplamda 709 araç, 154 iş makinası, 15 bot, bin 883 personel, 151 motopomp ve 63 dalgıç pompa ile bölgede görev yapıyor.

Yağışlar dolayısı ile 3 vatandaşın yaralı olarak tahliye edildiği, 2 tanesinin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Sağanak yağmur ve su baskınlarıyla ilgili şu ana kadar 419 ihbarın geldiği bölgede ihbarların 411'inin Manavgat ilçesinden geldiği öğrenildi. 357 su baskını olayının yaşandığı Manavgat ilçesinde 32 evde mahsur kalma ve 32 araçta mahsur kalma olayına müdahale edildi.

Side Kemer Mahallesi'nde evde mahsur kalan vatandaşlar Antalya Büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından itfaiye merdiveniyle bulundukları yerden alındı, bazı vatandaşlar ise botlarla kurtarıldı. İlçe genelindeki su baskını ise havadar dronla görüntülendi.

ZARAR GÖREN VATANDAŞLARA DESTEK SAĞLANACAK

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu yağış uyarısının ardından sel ve taşkınların yaşandığı Manavgat’ta incelemelerde bulundu. Vali Hulusi Şahin, Manavgat Kaymakamlığı’nda kurum temsilcileriyle Afetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Vali Şahin, AFAD, DSİ, Karayolları, itfaiye, emniyet, jandarma ve ilgili tüm kurumların sahada olduğunu ifade ederek, yağışlardan mağdur olan vatandaşlar için günün aydınlanmasıyla birlikte ekiplerin su basan mesken ve iş yerlerinde temizlik ve zarar tespit çalışmalarına başlayacağını söyledi. Vali Hulusi Şahin, su taşkınlarından zarar gören vatandaşlara Manavgat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın maddi destek sağlayacağını belirtti.

AFAD’DAN AÇIKLAMA: 236 VATANDAŞ KURTARILDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan sağanağa ilişkin "Bugün yaşanan aşırı yağışlarda Manavgat ilçemize 2 saat içerisinde 106,6 kilogram yağış düşmüştür. Yağış nedeniyle, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 420 ihbar gelmiş olup, ekiplerimiz müdahaleye devam etmektedir. Mahsur kalan 236 vatandaşımız, ekiplerimizin çalışması sonucunda sağlıklı şekilde güvenli alanlara tahliye edilmiştir. Yağışlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

Kaynak: DHA-İHA