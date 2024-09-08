Türkiye'yi Yasa Boğan Cinayet! Narin'den Kalan Görüntüler Yürekleri Dağladı

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde, 21 Ağustos’ta kuran kursu dönüşü kaybolan ve 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine bugün ulaşıldı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, yaptığı basın açıklamasında Narin'in katledildiğini doğruladı. Zorluoğlu, Narin'in öldürüldükten sonra bir çuval içine konup dere kenarına getirildiğini, suyun içerisine yerleştirilip üzerine çalılar ve taşlar konarak doğal bir görünümle kapatıldığını açıkladı.

DÜĞÜNDEKİ GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Tüm Türkiye'nin güzel bir haber duymak umuduyla haftalardır beklediği Narin'den gelen acı haber ülkeyi yasa boğarken, küçük çocuktan kalan görüntüler de yürekleri dağladı. Narin'in bir düğünde arkadaşlarıyla birlikte oyunlar oynadığı anlar sosyal medyada tekrar gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, Narin için rahmet ve tüm ülkeye başsağlığı dilerken, çocuğun katil veya katillerinin bir an önce bulunması gerektiğini belirtip adalet çağrısı yaptı.

Kaynak: Gerçek Gündem